Испания и Франция устроят еще одну феерию: решающий матч Лиги наций

Италия — Бельгия

Футбол Лига наций A 2020/2021 Матч за 3-е место, 10.10.2021, 16:00 Италия - Бельгия -

Рекордная серия сборной Италии из 37 матчей без поражений прервалась — со второй попытки Испания все-таки обыграла команду Манчини. Что интересно: именно обыграла. У испанцев с самого начала была тактика, и они ее придерживались. Да, иногда прессинг итальянцев работал и получались опасные перехваты, но воспользоваться ими хозяева поля не смогли. А вот атаки Испании по левому флангу через Алонсо были хороши. Так были забиты оба гола, а после удаления Бонуччи отыграться было нереально. Италия пыталась играть в привычный доминирующий футбол, но соперник ей не позволил этого сделать. И в отличие от Евро игра на контратаках тоже не получилась.

Бельгия превращается чуть ли не в главного мирового неудачника. Казалось, все здорово, отличный футбол в первом тайме с Францией, классные голы Карраско и Лукаку. А после перерыва сказалась то ли психология, то ли самоуверенность, но факт остается фактом. Бельгийцы позволили сопернику вернуться в игру и сравнять счет. Дальше все решили нюансы. Еще один гол Лукаку отменили из-за небольшого офсайда, а вот к мячу Тео Эрнандеса вопросов не было. Так, поколение Де Брюйне упустило еще один шанс выиграть крупный трофей. Теперь у Бельгии мало мотивации играть за 3-е место, Куртуа уже сказал об этом прямым текстом. А вот Италия при своих болельщиках должна себя показать. БК Winline дает на победу «Скуадры адзурры» коэффициент 2,22.

Испания — Франция

Футбол Лига наций A 2020/2021 Финал, 10.10.2021, 21:45 Испания - Франция -

Вообще оба полуфинала приятно удивили своими скоростями, заряженностью игроков на борьбу. Испания показала, что вполне может обходиться без чистых форвардов: Ферран разбирался в чужой штрафной хладнокровнее Мораты. Команда Энрике хорошо использовала пространство, если соперник увлекался прессингом.

Одним из тех, кто приятно удивил, стал 17-летний дебютант Гави. Парень не терялся, оказываясь против Жоржиньо или Верратти. Так что проблемы испанцев с составом оказались не такими серьезными.

Главное, что игровая философия осталась та же: контроль мяча, давление на соперника — эти идеи работают и с новым поколением в испанской сборной.

Франция заставила замолчать всех критиков одним вторым таймом против Бельгии. До перерыва команда Дешама играла в привычный осторожный футбол. Но то, что работало на ЧМ-2018, теперь не дает результат. Зато серьезно поговорив перед вторым таймом, французы заиграли более активно, стали выигрывать борьбу — неудивительно, что Бензема забил из штрафной, а Гризманн заработал пенальти. Карим мог сам его пробить, но уступил это право Мбаппе. Форварда «ПСЖ» много критиковали после Евро, но тут без нервов пробил в девятку. Да и вообще Килиан был хорош, постоянно лез в обводку, и она у него получалась. Тут победителя предугадать сложно, предположим, что команды снова сыграют в веселый футбол. БК Winline предлагает на тотал больше 2,5 коэффициент 2,16.