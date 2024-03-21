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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Алип исключен из заявки сборной Казахстана на матч с Грецией

Защитник «Зенита» Нуралы Алип не попал в основной состав сборной Казахстана на матч с Грецией в полуфинале квалификации Евро-2024.

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Источник: ФК «Зенит»

После сбора национальной команды Казахстана из 26 человек в окончательный состав на игру с Грецией попали 23 футболиста. Из списка исключили 24-летнего Алипа, а также Ивана Свиридова, выступающего за «Елимай» и Адильхана Танжарикова из «Актобе».

Встреча между сборными Казахстана и Греции пройдет сегодня, 21 марта, в Афинах. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала, который определится 26 марта, попадет в основную стадию Евро-2024.

Сборная Казахстана еще ни разу в своей истории не пробивалась в финальную часть континентального первенства.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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