Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мбаппе раскритиковал работу тренерского штаба сборной Франции

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал работу тренерского штаба национальной команды. Об этом сообщает L'Equipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 25-летний нападающий после поражения от Италии (1:3) в матче Лиги наций жестко раскритиковал в раздевалке работу тренерского штаба Дидье Дешама, заявив о недостаточной тактической подготовке команды.

Также сообщается, что нападающий «Реала» выглядел «ленивым и отстраненным» во время международного перерыва. Мбаппе не сумел отметиться результативными действиями ни в одной из двух сентябрьских игр.

Сборная Франции с тремя набранными очками занимает второе место в группе Лиги наций. 10 октября команда Дидье Дешама на выезде сыграет с Израилем.

Франция
1:3
Первый тайм: 1:1
Италия
Футбол, Лига наций А,
6.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Дидье Дешам
Лучано Спаллетти
Голы
Франция
Брэдли Барколя
1′
Италия
Федерико Димарко
(Сандро Тонали)
30′
Давиде Фраттези
(Матео Ретеги)
51′
Джакомо Распадори
(Дестини Удоджи)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
15
Ибраима Конате
17
Вильям Салиба
22
Тео Эрнандез
10
Килиан Мбаппе
20
Брэдли Барколя
13
Нголо Канте
77′
5
Жюль Кунде
19
Юссуф Фофана
58′
6
Куадио Коне
60′
21
Жонатан Клосс
77′
18
Уоррен Заир-Эмери
7
Антуан Гризманн
77′
9
Маркус Тюрам
14
Майкл Олисе
58′
11
Усман Дембеле
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
15
Андреа Камбьясо
21
Алессандро Бастони
22
Джованни Ди Лоренцо
7
Самуэле Риччи
8
Сандро Тонали
3
Федерико Димарко
81′
14
Марко Брешанини
5
Риккардо Калафьори
71′
4
Алессандро Буонджорно
10
Лоренцо Пеллегрини
46′
18
Джакомо Распадори
16
Давиде Фраттези
61′
19
Дестини Удоджи
9
Матео Ретеги
49′
81′
11
Мойзе Кин
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
2
Угловые
5
12
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти