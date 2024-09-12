Мбаппе раскритиковал работу тренерского штаба сборной Франции

По информации источника, 25-летний нападающий после поражения от Италии (1:3) в матче Лиги наций жестко раскритиковал в раздевалке работу тренерского штаба Дидье Дешама, заявив о недостаточной тактической подготовке команды.
Также сообщается, что нападающий «Реала» выглядел «ленивым и отстраненным» во время международного перерыва. Мбаппе не сумел отметиться результативными действиями ни в одной из двух сентябрьских игр.
Сборная Франции с тремя набранными очками занимает второе место в группе Лиги наций. 10 октября команда Дидье Дешама на выезде сыграет с Израилем.