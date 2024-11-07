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Мбаппе второй месяц подряд пропускает матчи сборной Франции

Федерация футбола Франции обнародовала список игроков, вызванных в национальную команду на ноябрьские матчи Лиги наций против сборных Израиля и Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом вызвал в сборную 23 игрока. В состав национальной команды не попал нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который из-за мышечного повреждения пропускал октябрьские игры против Бельгии (2:1) и Израиля (4:1). В эти же дни появились новости о том, что французского футболиста подозревают в изнасиловании.

Состав сборной Франции

  • Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).
  • Защитники: Жонатан Клос («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Уильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).
  • Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Н’Голо Канте («Аль-Иттихад»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
  • Нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани (все — «ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Сборная Франции занимает второе место в группе 2 Лиги наций (Лига А), имея после четырех матчей девять набранных очков. 14 ноября команда Дидье Дешама в Париже сыграет против сборной Израиля, а 17 ноября французы в Милане встретятся с командой Италии.

Франция
Реал
Лига наций: таблица и календарь