Мбаппе второй месяц подряд пропускает матчи сборной Франции

Тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом вызвал в сборную 23 игрока. В состав национальной команды не попал нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который из-за мышечного повреждения пропускал октябрьские игры против Бельгии (2:1) и Израиля (4:1). В эти же дни появились новости о том, что французского футболиста подозревают в изнасиловании.