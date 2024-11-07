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Дешам — о невызове Мбаппе в сборную Франции: Так будет лучше

Главный тренер национальной команды Франции высказался о своём решении не вызывать нападающего «Реала» на матчи с Израилем и Италией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

14 ноября в рамках группового этапа Лиги наций сборной Франции предстоит сыграть с командой Израиля, а 17 ноября — с Италией.

«Я обсуждал эту ситуацию с ним. После встречи подумал и принял решение. Думаю, так будет лучше. Не собираюсь это обсуждать. Могу сказать только две вещи: Килиан хотел приехать, и это не связано с проблемами, не касающимися спорта, в отношении которых действует презумпция невиновности. Я выбрал такой состав на два предстоящих матча», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Мбаппе второй месяц подряд пропускает матчи сборной Франции. Из-за мышечного повреждения он пропускал октябрьские игры против Бельгии (2:1) и Израиля (4:1). В эти же дни появились новости о том, что французского футболиста подозревают в изнасиловании.

Летом 2024 года Мбаппе на правах свободного агента перешел в «Реал» из «ПСЖ». Француз провел за «сливочных» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал две голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

Франция
Реал
Лига наций: таблица и календарь