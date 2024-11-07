Дешам — о невызове Мбаппе в сборную Франции: Так будет лучше

«Я обсуждал эту ситуацию с ним. После встречи подумал и принял решение. Думаю, так будет лучше. Не собираюсь это обсуждать. Могу сказать только две вещи: Килиан хотел приехать, и это не связано с проблемами, не касающимися спорта, в отношении которых действует презумпция невиновности. Я выбрал такой состав на два предстоящих матча», — приводит слова Дешама RMC Sport.