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Черчесов: я — Саламович, по-русски — Приветович

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в преддверии домашнего матча Лиги наций против Австрии пошутил по поводу своего отчества. Об этом сообщает Prosports.kz.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Depositphotos

Российский специалист с юмором отреагировал на оговорку казахстанского журналиста, который ошибочно назвал его Станиславом Салмановичем.

«Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я — Саламович. По-русски — Приветович», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесова несколько раз критиковали за неуместные шутки о казахском языке. В октябре Казахстанская федерация футбола (КФФ) оштрафовала 61-летнего специалиста на 150 тыс. рублей.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года. Под его руководством команда проиграла три матча и один раз сыграла вничью.

Сборная Казахстана занимает последнее место в группе 3 Лиги наций (Б), имея в своем активе одно очко. В четверг, 14 ноября, подопечные Черчесова дома сыграют со сборной Австрии. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Казахстан