Черчесов: я — Саламович, по-русски — Приветович

Российский специалист с юмором отреагировал на оговорку казахстанского журналиста, который ошибочно назвал его Станиславом Салмановичем.
«Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я — Саламович. По-русски — Приветович», — сказал Черчесов.
Ранее Черчесова несколько раз критиковали за неуместные шутки о казахском языке. В октябре Казахстанская федерация футбола (КФФ) оштрафовала 61-летнего специалиста на 150 тыс. рублей.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года. Под его руководством команда проиграла три матча и один раз сыграла вничью.
Сборная Казахстана занимает последнее место в группе 3 Лиги наций (Б), имея в своем активе одно очко. В четверг, 14 ноября, подопечные Черчесова дома сыграют со сборной Австрии. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.