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20:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Живее всех живых». Проморолик «Торпедо» к кубковому матчу с «Динамо»

Московское «Торпедо» сделало превью к матчу 1/16 финала Кубка России.

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В видеоролике торпедовцы обыграли недавнюю историю: на поле стадиона им. Эдуарда Стрельцова болельщики «Динамо» установили могилу с надписью: «RIP “Торпедо”. 1924−2006».

2006-й — год, когда «Торпедо» вылетело из премьер-лиги.

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Видеоответ «Торпедо» называется «Живее всех живых». В ролике болельщики черно-белых ждут «Динамо» с косами, вилами и бензопилой.

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В 2017 году у «Торпедо» сменился собственник, сейчас команду тренирует Игррь Колыванов, она идет на первом месте в зоне Центр во второй лиге.

Илья Андреев

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