«Живее всех живых». Проморолик «Торпедо» к кубковому матчу с «Динамо»

В видеоролике торпедовцы обыграли недавнюю историю: на поле стадиона им. Эдуарда Стрельцова болельщики «Динамо» установили могилу с надписью: «RIP “Торпедо”. 1924−2006».

2006-й — год, когда «Торпедо» вылетело из премьер-лиги.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GwLTuqQwlfs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видеоответ «Торпедо» называется «Живее всех живых». В ролике болельщики черно-белых ждут «Динамо» с косами, вилами и бензопилой.

В 2017 году у «Торпедо» сменился собственник, сейчас команду тренирует Игррь Колыванов, она идет на первом месте в зоне Центр во второй лиге.