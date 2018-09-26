«Живее всех живых». Проморолик «Торпедо» к кубковому матчу с «Динамо»
Московское «Торпедо» сделало превью к матчу 1/16 финала Кубка России.
Московское «Торпедо» сделало превью к матчу 1/16 финала Кубка России.
В видеоролике торпедовцы обыграли недавнюю историю: на поле стадиона им. Эдуарда Стрельцова болельщики «Динамо» установили могилу с надписью: «RIP “Торпедо”. 1924−2006».
2006-й — год, когда «Торпедо» вылетело из
Видеоответ «Торпедо» называется «Живее всех живых». В ролике болельщики
В 2017 году у «Торпедо» сменился собственник, сейчас команду тренирует Игррь Колыванов, она идет на первом месте в зоне Центр во второй лиге.
Илья Андреев