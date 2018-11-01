Комментаторам «Матч ТВ» в Самаре подарили леща
«Крылья Советов» продолжают дарить подарки перед своими матчами.
«Крылья Советов» продолжают дарить подарки перед своими матчами.
Перед игрой в Кубке России с ««Краснодаром»
«Дали леща комментаторам Александру Шмурнову и Александру Аксёнову: joy: Настоящий, волжский!».
«Самая крутая афиша матча, которую видел в жизни. И подарок шикарный. Спасибо «Крыльям», — написал в своем инстаграме Шмурнов.
Три дня назад перед матчем с «Зенитом» «Крылья Советов» подарили комментаторам «Матч ТВ» Сергею Кривохарченко и Дмитрию Шнякину раков.
Андрей Санталов