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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Комментаторам «Матч ТВ» в Самаре подарили леща

«Крылья Советов» продолжают дарить подарки перед своими матчами.

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Источник: РИА "Новости"

Перед игрой в Кубке России с ««Краснодаром» инстаграм-аккаунт самарского клуба разметил фотографию, на которой комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов держит леща.

«Дали леща комментаторам Александру Шмурнову и Александру Аксёнову: joy: Настоящий, волжский!».

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«Самая крутая афиша матча, которую видел в жизни. И подарок шикарный. Спасибо «Крыльям», — написал в своем инстаграме Шмурнов.

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Три дня назад перед матчем с «Зенитом» «Крылья Советов» подарили комментаторам «Матч ТВ» Сергею Кривохарченко и Дмитрию Шнякину раков.

Андрей Санталов

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