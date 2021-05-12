Кто возьмет Кубок России? «Локомотив» против «Крыльев Советов»

«Локомотив» подошел к финалу не в лучшем настроении. Сначала «Зенит» растоптал «железнодорожников» в Питере и прерывал их серию из 11 побед, а затем с «Динамо» команда Николича не выглядела как претендент на место в Лиге чемпионов. Сказалось отсутствие Чорлуки и Крыховяка, Смолову дали отдохнуть перед Кубком, он не вышел в старте. Не получалось ни игра в позиционном нападении, ни контратаки (обычно весьма грозные в исполнении игроков «Локо»). Два опасных момента пришли со стандартов, не повезло, что мяч попал в штангу и перекладину. С другой стороны, «Локомотиву» и так много везло этой весной. Все-таки по игре к ним были вопросы, но выручала надежная оборона. «Крылья Советов» сначала досрочно вышли в премьер-лигу, а затем и гарантировали себе первое место в ФНЛ. А по пути к финалу они последовательно выбили из Кубка «Химки», «Динамо» и «Ахмат». Волжане сейчас играют раскованно, в свое удовольствие. Перед финалом они разгромили «Краснодар-2» 6:0, причем один из мячей на счету местной легенды Корниленко, для него эта игра стала прощальной. Вообще в Самаре в этом сезоне создали интересный проект. Из «Чертаново» приехал тренер Осинькин с группой игроков, есть опытные футболисты Комбаров и Гацкан. Но главное в «Торпедо» взяли форварда Сергеева, который наколотил 40 (!) голов в 41 матче — это новый рекорд для первого дивизиона.

Финал Кубка России пройдет сразу после объявления расширенного состава на Евро. Многие обратили внимание, что Гильерме и Антон Миранчук вообще не попали в список Черчесова, а Смолов, забивший 6 голов в 2021-м, оказался только в резервном. На сборах «Локо» будут представлять Баринов, Жемалетдинов и Мухин, больше всех шансов пробиться в основу здесь у Рифата. Возможно, эта новость станет дополнительной мотивацией для этих футболистов. Хотя это Кубок России, «Локомотив» брал его три раза за последние 5 лет, что интересно, было это по нечетным годам: в 2015-м, 2017-м и 2019-м. «Железнодорожникам» повезет и в 2021-м?!



Но с исходом решающего матча не всё так просто. «Локомотив», конечно, является фаворитом, однако, хорошо известно, что команде Николича тяжело играть первым номером. В свою очередь, «Крылья» доминировали на уровне ФНЛ, но против такого статусного соперника им придется, скорее всего, играть на контратаках, хотя это им совсем непривычно. Сложно сказать, кто почувствует себя комфортнее в такой незнакомой роли. Зато можно предположить, что команды проявят осторожность и не будут сильно раскрываться. Такой развитие матчей вообще характерно для финалов, и этот вряд ли станет исключением. Так что голов сегодня, наверное, много не будет. БК Winline на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 1,63.



Андрей Санталов