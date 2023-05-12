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15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны призовые выплаты клубов в Кубке России

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин рассказал о размере призовых в Кубке России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«На данный момент из участников турнира больше всех заработал ЦСКА — 225 млн рублей. У “Урала” — 148 млн, а его соперник по второму финалу Пути регионов “Краснодар” гарантировал себе 112 млн. Победителю суперфинала полагается еще более 75 млн рублей.

Конечно, в Пути РПЛ призовые весомее, но и в нижней сетке можно получить хорошие деньги. Яркий пример — питерская “Звезда”, которой суммарно выплатили 11 млн рублей. Треть бюджета клуба! А “Акрон”, дошедший до первого этапа финала Пути регионов, заработал в общей сложности 46 млн рублей», — заявил Анохин.

В этом сезоне «Фонбет» стал титульным спонсором Кубка России. Турнир проводится по обновленному формату, а общий объем призовых по сравнению с прошлым сезоном увеличился в более чем 10 раз.

Финальный матч Кубка России пройдет 11 июня. В нем встретятся победители «пути РПЛ» (московский ЦСКА) и «пути регионов» (победитель пары «Краснодар» — «Урал»).

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