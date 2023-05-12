Стали известны призовые выплаты клубов в Кубке России

«На данный момент из участников турнира больше всех заработал ЦСКА — 225 млн рублей. У “Урала” — 148 млн, а его соперник по второму финалу Пути регионов “Краснодар” гарантировал себе 112 млн. Победителю суперфинала полагается еще более 75 млн рублей.



Конечно, в Пути РПЛ призовые весомее, но и в нижней сетке можно получить хорошие деньги. Яркий пример — питерская “Звезда”, которой суммарно выплатили 11 млн рублей. Треть бюджета клуба! А “Акрон”, дошедший до первого этапа финала Пути регионов, заработал в общей сложности 46 млн рублей», — заявил Анохин.