Тренер футбольного клуба «Краснодар» вступился за болельщика
Владимир Ивич защитил фаната, который выбежал на поле.
Владимир Ивич защитил фаната, который выбежал на поле.
Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич защитил от стюарда болельщика команды, который выбежал на поле после финального свистка в матче Кубка России против «Урала» из Екатеринбурга.
17 мая «Краснодар» на своем поле обыграл «Урал» в матче второго этапа финала пути регионов Кубка России со счетом 2:1 и вышел в суперфинал турнира. В соцсетях появилось видео, как фанат «Краснодара» после свистка выбежал на поле с плакатом в руках. Его в жестко встретил один из стюардов и повалил на газон. На помощь стюарду прибежал еще один сотрудник. Ивич, заметил инцидент, подбежал к болельщику, освободил его из рук стюардов и увел с поля.
В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет с московским ЦСКА. Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники».