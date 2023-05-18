Тренер футбольного клуба «Краснодар» вступился за болельщика

17 мая «Краснодар» на своем поле обыграл «Урал» в матче второго этапа финала пути регионов Кубка России со счетом 2:1 и вышел в суперфинал турнира. В соцсетях появилось видео, как фанат «Краснодара» после свистка выбежал на поле с плакатом в руках. Его в жестко встретил один из стюардов и повалил на газон. На помощь стюарду прибежал еще один сотрудник. Ивич, заметил инцидент, подбежал к болельщику, освободил его из рук стюардов и увел с поля.