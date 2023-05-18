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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер футбольного клуба «Краснодар» вступился за болельщика

Владимир Ивич защитил фаната, который выбежал на поле.

КраснодарКубок России: результаты и календарь
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Источник: AP 2022

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич защитил от стюарда болельщика команды, который выбежал на поле после финального свистка в матче Кубка России против «Урала» из Екатеринбурга.

17 мая «Краснодар» на своем поле обыграл «Урал» в матче второго этапа финала пути регионов Кубка России со счетом 2:1 и вышел в суперфинал турнира. В соцсетях появилось видео, как фанат «Краснодара» после свистка выбежал на поле с плакатом в руках. Его в жестко встретил один из стюардов и повалил на газон. На помощь стюарду прибежал еще один сотрудник. Ивич, заметил инцидент, подбежал к болельщику, освободил его из рук стюардов и увел с поля.

В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет с московским ЦСКА. Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники».

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