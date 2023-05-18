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17:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Shaman не выступит перед суперфиналом Кубка России

Популярный певец не выступит в «Лужниках» перед матчем между ЦСКА и «Краснодаром».

ЦСКА
КраснодарКубок России: результаты и календарь
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Источник: https://vk.com/shaman_me

По данным телеграм-канала «Мутко против» Shaman был вынужден отказаться от мини-концерта из-за занятости в других проектах.

Суперфинал Кубка России состоится на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.

Год назад на финале Кубка России были выступления певицы МакSим и Люси Чеботиной.

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