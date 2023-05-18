Shaman не выступит перед суперфиналом Кубка России
Популярный певец не выступит в «Лужниках» перед матчем между ЦСКА и «Краснодаром».
ЦСКА
КраснодарКубок России: результаты и календарь
Популярный певец не выступит в «Лужниках» перед матчем между ЦСКА и «Краснодаром».
По данным телеграм-канала «Мутко против» Shaman был вынужден отказаться от мини-концерта из-за занятости в других проектах.
Суперфинал Кубка России состоится на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.
Год назад на финале Кубка России были выступления певицы МакSим и Люси Чеботиной.