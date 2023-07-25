Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Атлетик Э
Партизани
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Урал
Футбол. Кубок России
18:30
Пари Нижний Новгород
Динамо
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Мольде
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
Ахмат
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Эсперанж
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Генк
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Валмиера
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Ларн
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Копенгаген
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
11.06
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
17.05
Краснодар
Урал
21
3.05
Краснодар
Акрон
П 4:2
00
3.05
Урал
ЦСКА
12
19.04
Краснодар
Крылья Советов
П 3:0
22
19.04
ЦСКА
Урал
11
19.04
Акрон
Спартак
21
6.04
Краснодар
Ростов
П 5:3
11
Футбол. Кубок России. Все результаты
13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

МВД предлагает ввести Fan ID на матчах Пути РПЛ Кубка России

МВД вышло с инициативой ввести Fan ID на матчах Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

Кубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, рассматривается вариант, при котором карта болельщика будет действовать только на матчах Пути РПЛ. Пока данный вопрос находится на стадии обсуждения. В прошлом сезоне Fan ID для посещения матчей Кубка России не требовался, за исключением финального матча в «Лужниках».

Fan ID стал обязательным документом для посещения матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. По итогам сезона средняя посещаемость РПЛ составила 9427 человек, что без учета короновирусных сезонов стало худшим показателем за последние 28 лет.

Первые матчи Пути РПЛ Кубка России стартуют сегодня, 25 июля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Ак Барс» взял в аренду своего воспитанника у клуба НХЛ
МВД предлагает ввести Fan ID на матчах Пути РПЛ Кубка России
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь