МВД предлагает ввести Fan ID на матчах Пути РПЛ Кубка России
Кубок России: результаты и календарь
МВД вышло с инициативой ввести Fan ID на матчах Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».
МВД вышло с инициативой ввести Fan ID на матчах Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».
По информации источника, рассматривается вариант, при котором карта болельщика будет действовать только на матчах Пути РПЛ. Пока данный вопрос находится на стадии обсуждения. В прошлом сезоне Fan ID для посещения матчей Кубка России не требовался, за исключением финального матча в «Лужниках».
Fan ID стал обязательным документом для посещения матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. По итогам сезона средняя посещаемость РПЛ составила 9427 человек, что без учета короновирусных сезонов стало худшим показателем за последние 28 лет.
Первые матчи Пути РПЛ Кубка России стартуют сегодня, 25 июля.