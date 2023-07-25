МВД предлагает ввести Fan ID на матчах Пути РПЛ Кубка России

По информации источника, рассматривается вариант, при котором карта болельщика будет действовать только на матчах Пути РПЛ. Пока данный вопрос находится на стадии обсуждения. В прошлом сезоне Fan ID для посещения матчей Кубка России не требовался, за исключением финального матча в «Лужниках».