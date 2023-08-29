«Спартак» — «Динамо»: прогнозы и ставки

«Спартак» провалил главный матч лета против «Зенита», и многое должна была прояснить следующая игра с «Ахматом». Может ли Абаскаль сделать правильные выводы из того поражения? Определится ли он с тактикой и костяком команды при богатом выборе игроков? И испанский тренер снова не убедил. У красно-белых были большие проблемы при коротком розыгрыше мяча от ворот — перейти на чужую половину поля через пас получалось редко. Почти не работали и забросы на Соболева, форвард часто терял мяч и в итоге достаточно рано был заменен. «Спартаку», по сути, удалось только начало второго тайма, но Бонгонда, Соболев и Мартинс не воспользовались голевыми шансами.

У «Динамо» матч с «Рубином» разделился на две части: до удаления Маричаля во втором тайме и после. У команды Лички пока не получается взламывать позиционную оборону соперников, не хватает точных острых передач. До того же Тюкавина мяч доходит слишком редко. Поэтому в равных составах у бело-голубых был только один момент, при этом они пропустили с пенальти. А вот в меньшинстве, когда подходов к чужой штрафной стало еще меньше, «Динамо» неожиданно повело 2:1 после волшебных ударов Макарова и Скопинцева. На поток такие голы не поставишь, но все равно это говорит в пользу Лички: видно, что чех раскрепостил игроков. Динамовцам не хватило сил на концовку, они все-таки пропустили, но и ничья в меньшинстве — неплохой результат.

Мы уже привыкли к тому, что на Кубок выходят смешанные составы. У «Спартака» в последнее время мало играет Литвинов, совсем пропал Пруцев — Абаскаль уверяет, что в команде высокая конкуренция. В то же время именно эти футболисты могут создавать моменты за счет передач, в отличие от Зобнина и Мартинса. Наверняка свой шанс в старте получат Зиньковский и Мелешин. Еще одна интрига — сыграет ли новый защитник Бабич. У «Динамо» Личка пообещал выпустить своих новичков: дриблера Карраскаля и опорника Чавеса. Плюс, тут много молодежи (Гагнидзе, Гладышев, Грулев), ее обычно тоже выпускают в Кубке.

Больше напрашивается вариант с голами. И у «Спартака», и у «Динамо» группа атаки — сильнейшая в команде, так что логично предположить результативную игру. Кроме того, после перерыва в Кубке обычно появляются футболисты основы: Соболев, Промес, Тюкавин… Вариант «тотал в первом тайме меньше, чем во втором» проходил у обоих клубов в 4 из 5 последних матчей — на него можно поставить за 1,91. Также интересно смотрится в БК Olimpbet тотал второго тайма больше 2 за 2,42.

Андрей Санталов

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