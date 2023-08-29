«Рубин» одержал победу над «Уралом» в Кубке России

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Встреча группы B, прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей на 10-й минуте гол забил Рустам Ашурматов, а на 30-й отличился Егор Тесленко. У гостей мяч забил Алексей Каштанов на 35-й минуте матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253490&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В таблице группы лидирует московский «Локомотив» с шестью очками в активе. У «Рубина», «Урала» и «Ростова» по три очка.