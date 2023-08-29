«Рубин» одержал победу над «Уралом» в Кубке России
Футбольный клуб «Рубин» обыграл «Урал» в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
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УралКубок России: результаты и календарь
Футбольный клуб «Рубин» обыграл «Урал» в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы B, прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей на 10-й минуте гол забил Рустам Ашурматов, а на 30-й отличился Егор Тесленко. У гостей мяч забил Алексей Каштанов на 35-й минуте матча.
В таблице группы лидирует московский «Локомотив» с шестью очками в активе. У «Рубина», «Урала» и «Ростова» по три очка.
В следующем туре казанский «Рубин» 20 сентября дома сыграет с «Ростовом», а «Урал» в этот же день проведет матч с «Локомотивом».