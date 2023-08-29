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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рубин» одержал победу над «Уралом» в Кубке России

Футбольный клуб «Рубин» обыграл «Урал» в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Рубин
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Встреча группы B, прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей на 10-й минуте гол забил Рустам Ашурматов, а на 30-й отличился Егор Тесленко. У гостей мяч забил Алексей Каштанов на 35-й минуте матча.

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В таблице группы лидирует московский «Локомотив» с шестью очками в активе. У «Рубина», «Урала» и «Ростова» по три очка.

В следующем туре казанский «Рубин» 20 сентября дома сыграет с «Ростовом», а «Урал» в этот же день проведет матч с «Локомотивом».

Рубин
2:1
Первый тайм: 2:1
Урал
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 «Рубин» одержал победу над «Уралом» в Кубке России
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