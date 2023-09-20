«Ахмат» — «Зенит»: прогнозы и ставки

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«Зенит» начинает оправдывать статус главного фаворита РПЛ, таких проблем, как на старте сезона, у Семака уже нет. При этом, несмотря на большое количество легионеров из Южной Америки, питерцы играют достаточно прагматично. Вот и с «Рубином» сине-бело-голубые то спокойно контролировали мяч, то уверенно оборонялись. А когда соперник заигрывался, поднимался слишком высоко, «Зенит» наказывал его на контратаках. В таких ситуациях как раз сказывается высокий класс Вендела, Клаудиньо, Кассьерры и новичка Изидора. При этом, несмотря на травмы многих защитников, «Зенит» мало пропускает: всего три мяча в последних 7 матчах.

«Ахмат» перезагрузился при новом тренере Ромащенко. Из 5 матчей команда выиграла три, а со «Спартаком» и «Краснодаром» сыграла вничью (причем шансы победить были и там). Ромащенко требует, чтобы все футболисты принимали участие в обороне, чтобы все располагались компактно и при отборе могли убежать в контратаку. Грозненцы уже показали, как умеют накрывать соперника с мячом в центре (с «Крыльями Советов» и «Краснодаром»). Самый неудачный матч по игре случился с «Уралом», пришлось слишком много обороняться. И это можно связать с отсутствием Бериши, но теперь он снова в строю.

На что ставить.

«Зенит» начал Кубок России с двух побед (в том числе были 2:0 с «Ахматом» дома), потом проиграл «Балтике». Грозненцы, наоборот, уступили в первых двух матчах и затем победили Самару. Интересно, какой стартовый состав выставит Семак. В Калининграде с первых минут играли Васютин, Круговой, Васильев, Коваленко — и это был совсем другой «Зенит». Плюс, в команде уже нет Бакаева, а Марио травмирован. С другой стороны, то поражение не расстроило Семака, ему было важнее дать игровое время резервистам. Возможно, в этот раз он поступит так же.

«Ахмат» дома наверняка постарается выставить более боевой состав, все-таки в гости приезжает чемпион России. Тут есть кому забивать, а в обороне теперь тоже порядок. К тому же у грозненцев только три очка в Кубке, и терять их больше нельзя, если они хотят выйти в плей-офф по Пути РПЛ с 1-го или 2-го места. «Зенит» же, скорее всего, ничья устроит, в октябре он может все решить в домашних матчах с «Балтикой» и «Крыльями». На победу «Ахмата» в основное время БК Olimpbet предлагает коэффициент 3,22, с учетом пенальти — 2,18. Менее рискованным видится такой вариант: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2,25.

Андрей Санталов