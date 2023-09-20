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14:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок ЦСКА Зделар пропустит матч с «Сочи» из-за рождения сына

Сербский полузащитник армейцев пропустит матч Кубка России по уважительной причине.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Саша Зделар с разрешения тренерского штаба на несколько дней улетел домой в Сербию, где у него недавно родился сын!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Встреча между ЦСКА и «Сочи» пройдет в Москве 20 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.

Зделар пришел в ЦСКА из белградского «Партизана» летом 2022 года. Полузащитник имеет опыт выступлений за сборную Сербии, а также в 2015 году становился чемпионом мира среди футболистов до 20 лет.

В нынешнем сезоне Зделар принял участие в девяти матчах в различных турнирах и не отметился результативными действиями.

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