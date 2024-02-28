Судьям увеличат гонорары за работу на матчах Кубка России

По информации источника, с 1 июля 2024 года за работу на стадии до вступления команд Первой лиги главные арбитры будут получать 38 тысяч рублей вместо 26 тысяч. За работу в матче на стадии до вступления команд РПЛ выплатят 50 тысяч рублей, вместо 46. За матч на этапе, где в борьбу вступают клубы РПЛ, гонорар составит 200 тысяч рублей, вместо 115. Оплата за четвертьфинал увеличится со 170 до 200 тысяч, за полуфинал — с 200 тысяч до 250 тысяч рублей.