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Футбол. Кубок России. Все результаты
15:41 (мск), источник: Sportmail.ru

КДК оштрафовал «Зенит» и «Спартак» по итогам матчей Кубка России

Клубы наказаны за действия болельщиков на трибунах.

Спартак
ЗенитКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

КДК оштрафовал «Зенит» на 80 тысяч рублей за поведение болельщиков на ответном матче ¼ финала плей-офф пути РПЛ Кубка России с «Динамо».

«Взрыв трех шумовых петард на секторе болельщиков “Зенита” — штраф 30 тысяч рублей. Болельщики “Зенита” также скандировали речевки с ненормативной лексикой — штраф 50 тысяч рублей», — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Спартак» получил штраф в размере 10 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники на четвертьфинальном матче Кубка России против «Оренбурга».

«Болельщики “Спартака” взорвали петарду на 36-й минуте матча. КДК РФС оштрафовал “Спартак” на 10 тысяч рублей», — цитирует ТАСС Артура Григорьянца.

В полуфинале пути РПЛ Кубка России «Зенит» и «Спартак» сыграют друг против друга. Первый матч в Москве состоится 3 апреля. Дата ответной игры в Санкт-Петербурге еще не определена. Во втором полуфинале пути РПЛ встретятся ЦСКА и «Балтика».

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