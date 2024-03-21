КДК оштрафовал «Зенит» и «Спартак» по итогам матчей Кубка России
Клубы наказаны за действия болельщиков на трибунах.
Клубы наказаны за действия болельщиков на трибунах.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
КДК оштрафовал «Зенит» на 80 тысяч рублей за поведение болельщиков на ответном матче ¼ финала плей-офф пути РПЛ Кубка России с «Динамо».
«Взрыв трех шумовых петард на секторе болельщиков “Зенита” — штраф 30 тысяч рублей. Болельщики “Зенита” также скандировали речевки с ненормативной лексикой — штраф 50 тысяч рублей», — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Спартак» получил штраф в размере 10 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники на четвертьфинальном матче Кубка России против «Оренбурга».
«Болельщики “Спартака” взорвали петарду на 36-й минуте матча. КДК РФС оштрафовал “Спартак” на 10 тысяч рублей», — цитирует ТАСС Артура Григорьянца.
В полуфинале пути РПЛ Кубка России «Зенит» и «Спартак» сыграют друг против друга. Первый матч в Москве состоится 3 апреля. Дата ответной игры в Санкт-Петербурге еще не определена. Во втором полуфинале пути РПЛ встретятся ЦСКА и «Балтика».