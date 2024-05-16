Вратарь ЦСКА Тороп обратился к болельщикам после жуткой травмы

На 32-й минуте встречи Тороп и Алип вели верховую борьбу за мяч в штрафной площади и столкнулись головами. 20-летний вратарь не смог продолжить игру и был экстренно отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа и тяжелое сотрясение мозга.

«Друзья! Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня — и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда — ЦСКА. P. S. Вова — красавчик! Ваш Слава Тороп», — сказано в сообщении.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний вратарь дубля Владимир Шайхутдинов, для которого этот матч стал дебютным за ЦСКА. Он отыграл «на ноль» и был признан лучшим игроком матча.

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что сегодня Тороп на спецтранспорте будет доставлен в Москву, где с большой долей вероятности ему предстоит перенести операцию.