Алип извинился перед вратарем ЦСКА, получившим серьезную травму

На 32-й минуте встречи Тороп и Алип вели верховую борьбу за мяч в штрафной площади и столкнулись головами. 20-летний вратарь не смог продолжить игру и был экстренно отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа и тяжелое сотрясение мозга.

«В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле», — написал Алип в соцсетях.

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что сегодня Тороп на спецтранспорте будет доставлен в Москву, где с большой долей вероятности ему предстоит перенести операцию.