Алип извинился перед вратарем ЦСКА, получившим серьезную травму
Защитник «Зенита» Нуралы Алип принес извинения вратарю ЦСКА Владиславу Торопу за инцидент во время финального матча Пути РПЛ Кубка России (0:0, 5:4 пен.).
Защитник «Зенита» Нуралы Алип принес извинения вратарю ЦСКА Владиславу Торопу за инцидент во время финального матча Пути РПЛ Кубка России (0:0, 5:4 пен.).
На 32-й минуте встречи Тороп и Алип вели верховую борьбу за мяч в штрафной площади и столкнулись головами. 20-летний вратарь не смог продолжить игру и был экстренно отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа и тяжелое сотрясение мозга.
«В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле», — написал Алип в соцсетях.
Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что сегодня Тороп на спецтранспорте будет доставлен в Москву, где с большой долей вероятности ему предстоит перенести операцию.
Тороп является воспитанником ЦСКА. За первую команду армейцев он дебютировал в сентябре 2021 года. В этом сезоне Тороп провел за ЦСКА 16 матчей, в которых пропустил 13 мячей, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности.