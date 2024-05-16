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08:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Алип извинился перед вратарем ЦСКА, получившим серьезную травму

Защитник «Зенита» Нуралы Алип принес извинения вратарю ЦСКА Владиславу Торопу за инцидент во время финального матча Пути РПЛ Кубка России (0:0, 5:4 пен.).

Зенит
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

На 32-й минуте встречи Тороп и Алип вели верховую борьбу за мяч в штрафной площади и столкнулись головами. 20-летний вратарь не смог продолжить игру и был экстренно отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа и тяжелое сотрясение мозга.

«В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле», — написал Алип в соцсетях.

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что сегодня Тороп на спецтранспорте будет доставлен в Москву, где с большой долей вероятности ему предстоит перенести операцию.

Тороп является воспитанником ЦСКА. За первую команду армейцев он дебютировал в сентябре 2021 года. В этом сезоне Тороп провел за ЦСКА 16 матчей, в которых пропустил 13 мячей, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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