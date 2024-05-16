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09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Федотов объяснил, почему в матче с «Зенитом» не сыграл Игорь Акинфеев

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему в матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, пен. — 4:5) на поле даже после травмы вратаря Владислава Торопа не появился Игорь Акинфеев.

ЦСКА
ЗенитКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

В матче финала пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5), Тороп получил травму столкнувшись с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом. 20-летний вратарь ЦСКА не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа и тяжелое сотрясение мозга.

«Состояние стабильное. Но травма получена серьезная: у него множественный перелом костей лицевого черепа и сотрясение. Очень обидно, что в момент, когда у Славы появилась стабильность, произошла такая ситуация, но это спорт, футболисты могут оказываться в таких ситуациях. Заменять Торопа Шайхутдиновым в случае необходимости планировалось изначально. С Акинфеевым все в порядке, но это давнее совместное решение вратарского штаба и тренерского: на Кубок играет связка Тороп — Шайхутдинов», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба на официальной странице в VK.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний вратарь дубля Владимир Шайхутдинов, для которого эта встреча стала дебютной за ЦСКА. Он отыграл на ноль и был признан лучшим игроком матча.

Позднее в ЦСКА сообщили, что сегодня, 16 мая, Тороп будет доставлен в Москву, где, скорее всего, футболисту предстоит операция.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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