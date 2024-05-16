Федотов объяснил, почему в матче с «Зенитом» не сыграл Игорь Акинфеев

В матче финала пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5), Тороп получил травму столкнувшись с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом. 20-летний вратарь ЦСКА не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа и тяжелое сотрясение мозга.

«Состояние стабильное. Но травма получена серьезная: у него множественный перелом костей лицевого черепа и сотрясение. Очень обидно, что в момент, когда у Славы появилась стабильность, произошла такая ситуация, но это спорт, футболисты могут оказываться в таких ситуациях. Заменять Торопа Шайхутдиновым в случае необходимости планировалось изначально. С Акинфеевым все в порядке, но это давнее совместное решение вратарского штаба и тренерского: на Кубок играет связка Тороп — Шайхутдинов», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба на официальной странице в VK.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний вратарь дубля Владимир Шайхутдинов, для которого эта встреча стала дебютной за ЦСКА. Он отыграл на ноль и был признан лучшим игроком матча.