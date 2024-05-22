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13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратаря ЦСКА Торопа выписали из больницы

20-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп был прооперирован после того, как получил множественные травмы лица в матче с «Зенитом».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс‑служба армейского клуба, Владислава Торопа выписали из больницы. На выходе из медучреждения Торопа встретили болельщики ЦСКА с баннером «Слава, будь здоров!» Они пожелали футболисту скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

«Отличные новости! Сегодня Слава Тороп был выписан из больницы! Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», — говорится в сообщении ЦСКА.

15 мая в ответном матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА уступил «Зениту» в серии пенальти со счетом 4:5, основное время встречи не выявило победителя — 0:0). На 32-й минуте первого тайма Тороп и защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип столкнулись головами в штрафной. В результате столкновения вратарь получил множественные травмы лица и не сумел продолжить матч, покинув поле на медицинском автомобиле. 18 мая голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.

В сезоне-2023/24 Тороп провел за армейцев 16 матчей в разных турнирах, 6 из которых на ноль.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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