Вратаря ЦСКА Торопа выписали из больницы

Как сообщает пресс‑служба армейского клуба, Владислава Торопа выписали из больницы. На выходе из медучреждения Торопа встретили болельщики ЦСКА с баннером «Слава, будь здоров!» Они пожелали футболисту скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

«Отличные новости! Сегодня Слава Тороп был выписан из больницы! Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», — говорится в сообщении ЦСКА.

15 мая в ответном матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА уступил «Зениту» в серии пенальти со счетом 4:5, основное время встречи не выявило победителя — 0:0). На 32-й минуте первого тайма Тороп и защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип столкнулись головами в штрафной. В результате столкновения вратарь получил множественные травмы лица и не сумел продолжить матч, покинув поле на медицинском автомобиле. 18 мая голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.