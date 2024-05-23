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08:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Олег Газманов выступит на Суперфинале Кубка России

Народный артист России Олег Газманов выступит на матче Суперфинала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Балтикой».

Зенит
БалтикаКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 2 июня на стадионе «Лужники». Ранее сообщалось, что на матче может выступить бывший вокалист группы «Король и Шут» Андрей Князев (Князь). Выбор артистов обусловлен их местом рождения: Олег Газманов родился в Гусеве (Калининградская область), а Князев родом из Санкт-Петербурга.

На церемонии закрытия Суперфинала Кубка России должна выступить группа «Мираж» с песней «Новый герой».

Во вторник, 21 мая, РФС объявил о старте продаж билетов на Суперфинал Кубка России. Минимальная стоимость билетов составляет 500 рублей, максимальная — 15 000 рублей.

«Зенит» является трехкратным обладателем Кубка России (2010, 2016, 2020). «Балтика» впервые в своей истории сыграет в финале турнира.

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