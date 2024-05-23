Олег Газманов выступит на Суперфинале Кубка России

Встреча состоится 2 июня на стадионе «Лужники». Ранее сообщалось, что на матче может выступить бывший вокалист группы «Король и Шут» Андрей Князев (Князь). Выбор артистов обусловлен их местом рождения: Олег Газманов родился в Гусеве (Калининградская область), а Князев родом из Санкт-Петербурга.