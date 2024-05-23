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17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Стартовала продажа билетов на финал Кубка России

Российский футбольный союз открыл продажу билетов на Суперфинал Кубка России, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 2 июня и начнется в 18:00 мск.

Зенит
Балтика

В главном матче футбольного сезона сыграют санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика», которая поборется за трофей впервые в истории.

Как сообщают СМИ, среди возможных участников концертной программы финала — группа «Мираж», Олег Газманов и один из фронтменов группы «Король и Шут» Андрей Князев.

Накануне финала в Лужниках пройдет массовый футбольный фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню футбола.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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