Стартовала продажа билетов на финал Кубка России
Российский футбольный союз открыл продажу билетов на Суперфинал Кубка России, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 2 июня и начнется в 18:00 мск.
Зенит
Балтика
В главном матче футбольного сезона сыграют санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика», которая поборется за трофей впервые в истории.
Как сообщают СМИ, среди возможных участников концертной программы финала — группа «Мираж», Олег Газманов и один из фронтменов группы «Король и Шут» Андрей Князев.
Накануне финала в Лужниках пройдет массовый футбольный фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню футбола.
Приобрести билеты можно по ссылке.