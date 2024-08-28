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Комментатор матча «Факел» — «Рубин» случайно обесточил стадион

На стадионе в Воронеже во время матча третьего тура группового этапа Кубка России между «Факелом» и «Рубином» (0:2) внезапно погас свет.

Источник: Кадр из трансляции

Инцидент произошел на 10-й минуте матча. На стадионе воронежского клуба неожиданно пропало освещение, но уже через несколько секунд подача света была восстановлена. Главному судье встречи Юрию Карпову пришлось временно остановить игру.

После матча комментатор «Матч ТВ» Владислав Будлянский рассказал, что виновником отключения света стал его коллега Артем Шмельков, работавший на этой встрече с бровки. По его словам, на комментаторской позиции были расположены три кнопки — две из них отвечали за включение и выключение звука, а третья предназначалась для отключения света на стадионе. Шмельков случайно нажал не на ту кнопку и на несколько секунд погрузил воронежский стадион во тьму.

После трех туров «Факел» не набрал ни одного очка и занимает последнее место в группе D. «Рубин» благодаря победе над воронежцами поднялся на вторую строчку и теперь имеет в своем активе шесть очков.

Факел
0:2
Первый тайм: 0:1
Рубин
Футбол, Кубок России, Группа D
27.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Рашид Рахимов
Голы
Рубин
Даниил Кузнецов
41′
Дардан Шабанхаджай
84′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
88
Владислав Мастерной
92
Сергей Брызгалов
47′
64
Андрей Ивлев
77
Лука Багателия
14
Хызыр Аппаев
2
Василий Черов
79′
96
Кирилл Симонов
72
Райан Сенхаджи
46′
47
Сергей Божин
8
Абдула Багамаев
74′
98
Илья Васин
11
Никита Моцпан
59′
64′
6
Дилан Мертенс
23
Вячеслав Якимов
46′
5
Табо Селе
Рубин
25
Артур Нигматуллин
2
Егор Тесленко
5
Рустамжон Ашурматов
23
Руслан Безруков
71
Константин Нижегородов
33
Умарали Рахмоналиев
8
Богдан Йочич
65′
6
Угочукву Иву
9
Александр Ломовицкий
74′
11
Касра Тахери
18
Марат Апшацев
88′
15
Игор Вуячич
77
Даниил Кузнецов
65′
24
Никола Чумич
99
Дардан Шабанхаджай
88′
21
Александр Зотов
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти