Комментатор матча «Факел» — «Рубин» случайно обесточил стадион

Инцидент произошел на 10-й минуте матча. На стадионе воронежского клуба неожиданно пропало освещение, но уже через несколько секунд подача света была восстановлена. Главному судье встречи Юрию Карпову пришлось временно остановить игру.
После матча комментатор «Матч ТВ» Владислав Будлянский рассказал, что виновником отключения света стал его коллега Артем Шмельков, работавший на этой встрече с бровки. По его словам, на комментаторской позиции были расположены три кнопки — две из них отвечали за включение и выключение звука, а третья предназначалась для отключения света на стадионе. Шмельков случайно нажал не на ту кнопку и на несколько секунд погрузил воронежский стадион во тьму.
После трех туров «Факел» не набрал ни одного очка и занимает последнее место в группе D. «Рубин» благодаря победе над воронежцами поднялся на вторую строчку и теперь имеет в своем активе шесть очков.