Комментатор матча «Факел» — «Рубин» случайно обесточил стадион

После матча комментатор «Матч ТВ» Владислав Будлянский рассказал, что виновником отключения света стал его коллега Артем Шмельков, работавший на этой встрече с бровки. По его словам, на комментаторской позиции были расположены три кнопки — две из них отвечали за включение и выключение звука, а третья предназначалась для отключения света на стадионе. Шмельков случайно нажал не на ту кнопку и на несколько секунд погрузил воронежский стадион во тьму.