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Стал известен соперник «Спартака» в четвертьфинале Кубка России

Московский «Спартак» встретится с «Ростовом» в ¼ финала Пути РПЛ Кубка России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:2. Команда Деяна Станковича гарантировала себе первое место в группе А.

В другом матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил «Химкам» в послематчевой серии пенальти и закрепил за собой второе место в группе В. За «Химки» в этой встрече дебютировал защитник Георгий Джикия.

Также «Зенит» и «Локомотив» гарантировали себе выход в плей-офф. Их соперники и еще одна пара четвертьфиналистов станут известны позднее.

Матчи первой стадии плей-офф Пути РПЛ Кубка России пройдут в ноябре.

В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» 22 октября сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо». А «Ростов» 23 октября примет на своем поле лидера группы В «Локомотив».

Динамо
2:3
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
2.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Деян Станкович
Голы
Динамо
Эли Даса
(Хорхе Карраскаль)
2′
Эль Мехди Маухуб
(Хорхе Карраскаль)
20′
Спартак
Эсекиэль Барко
10′
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
83′
Жозе Виллиан
90′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
7
Дмитрий Скопинцев
18
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
93
Диего Лаксальт
74′
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
74′
74
Даниил Фомин
34
Лука Гагнидзе
82′
50
Александр Кутицкий
90+7′
14
Эль Мехди Маухуб
17′
74′
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
66′
11
Артур Гомес
Спартак
57
Александр Селихов
6
Срджан Бабич
29
Рикарду Мангаш
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
55′
60′
14
Миенти Абена
25
Данил Пруцев
46′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
19′
46′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
76′
12
Жозе Виллиан
77
Тео Бонгонда
60′
11
Шамар Николсон
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Ростов
Кубок России: результаты и календарь