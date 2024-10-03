Стал известен соперник «Спартака» в четвертьфинале Кубка России

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:2. Команда Деяна Станковича гарантировала себе первое место в группе А.
В другом матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил «Химкам» в послематчевой серии пенальти и закрепил за собой второе место в группе В. За «Химки» в этой встрече дебютировал защитник Георгий Джикия.
Также «Зенит» и «Локомотив» гарантировали себе выход в плей-офф. Их соперники и еще одна пара четвертьфиналистов станут известны позднее.
Матчи первой стадии плей-офф Пути РПЛ Кубка России пройдут в ноябре.
В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» 22 октября сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо». А «Ростов» 23 октября примет на своем поле лидера группы В «Локомотив».