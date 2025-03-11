Матч «Акрон» — «Спартак» 12 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Команды Заура Тедеева и Деяна Станковича подходят к матчу с совершенно разными эмоциями, и неожиданно, именно номинальный аутсайдер настроен более позитивно.
«Акрон» уверенно закрепился в середине таблицы РПЛ, тогда как «Спартак» стоит перед, возможно, ключевой игрой сезона. В Кубке оба коллектива не имеют права на ошибку.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 12 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак» можно будет посмотреть на «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе «Матч! Премьер».
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Акрон»
- Вратарь: Волков.
- Защита: Савичев, Неделчару, Бокоев, Бардябахин.
- Полузащита: Москвичев, Лончар, Джаковац.
- Нападение: Данилин, Дзюба, Хубулов.
Бакаев и Беншимол не сыграют в этом матче (оба — травма).
«Спартак»
- Вратарь: Помазун.
- Защита: Хлусевич, Литвинов, Дуарте, Мангаш.
- Полузащита: Мартинс, Зобнин, Барко.
- Нападение: Солари, Гарсия, Медина.
Умяров пропустит матч из-за дисквалификации.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В Кубке России «Акрон» демонстрирует уверенную игру дома, выиграв 3 из 4 последних матчей. Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков.