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Матч «Акрон» — «Спартак» 12 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В ¼ финала Пути регионов Кубка России тольяттинский «Акрон» примет московский «Спартак».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Команды Заура Тедеева и Деяна Станковича подходят к матчу с совершенно разными эмоциями, и неожиданно, именно номинальный аутсайдер настроен более позитивно.

«Акрон» уверенно закрепился в середине таблицы РПЛ, тогда как «Спартак» стоит перед, возможно, ключевой игрой сезона. В Кубке оба коллектива не имеют права на ошибку.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 12 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак» можно будет посмотреть на «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе «Матч! Премьер».

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Акрон»

  • Вратарь: Волков.
  • Защита: Савичев, Неделчару, Бокоев, Бардябахин.
  • Полузащита: Москвичев, Лончар, Джаковац.
  • Нападение: Данилин, Дзюба, Хубулов.

Бакаев и Беншимол не сыграют в этом матче (оба — травма).

«Спартак»

  • Вратарь: Помазун.
  • Защита: Хлусевич, Литвинов, Дуарте, Мангаш.
  • Полузащита: Мартинс, Зобнин, Барко.
  • Нападение: Солари, Гарсия, Медина.

Умяров пропустит матч из-за дисквалификации.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В Кубке России «Акрон» демонстрирует уверенную игру дома, выиграв 3 из 4 последних матчей. Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков​.