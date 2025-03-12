Матч «Ростов» — «Зенит» 12 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 18:15 мск на стадионе «Ростов Арена». Главный арбитр встречи — Алексей Сухой (Люберцы). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
В первой половине сезона оба клуба успешно выступали в Пути РПЛ Кубка России. «Ростов» занял второе место в группе с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом», а на стадии четвертьфинала выбил в Путь регионов «Спартак», победив его и в Москве (1:0), и в Ростове-на-Дону (2:1). «Зенит» выиграл группу, где выступали «Рубин», «Акрон» и «Факел», а в ¼ прошел «Ахмат» (3:0 дома, 2:1 в гостях).
«Зенит», по крайней мере, в Кубке России проводит активную ротацию. Играют в основном те, кто в РПЛ сидит в запасе. Учитывая предстоящий мегаматч со «Спартаком», вряд ли Сергей Семак сегодня откажется от этой практики. Вероятно, на поле «Ростов Арены» появятся Соболев, Ерохин, Горшков, Педро, Ахметов, Мимович и вратарь Адамов. Сменщик Валерия Карпина Джонатан Альба, возможно, пойдет другим путем, ведь в чемпионате «Ростов» завис в середине таблицы, а в Кубке может побороться за трофей.
В этом сезоне соперники встречались дважды: «Зенит» разгромил «Ростов» в домашнем матче РПЛ (5:0), а затем победил и в игре Зимнего кубка (2:1). Результаты прошедших матчей и расписание Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, фаворитом матча являются гости. На победу петербуржцев принимаются ставки с коэффициентом 2.07, успех «Ростова» оценивается в 3.55, ничья в основное время умножит ставку на 3,50.