Матч «Ростов» — «Зенит» 12 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

«Зенит», по крайней мере, в Кубке России проводит активную ротацию. Играют в основном те, кто в РПЛ сидит в запасе. Учитывая предстоящий мегаматч со «Спартаком», вряд ли Сергей Семак сегодня откажется от этой практики. Вероятно, на поле «Ростов Арены» появятся Соболев, Ерохин, Горшков, Педро, Ахметов, Мимович и вратарь Адамов. Сменщик Валерия Карпина Джонатан Альба, возможно, пойдет другим путем, ведь в чемпионате «Ростов» завис в середине таблицы, а в Кубке может побороться за трофей.