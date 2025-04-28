Матч «Спартак» — «Динамо» 29 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:30 мск на стадионе «Лукойл Арена». Главный арбитр встречи — Павел Кукуян (Сочи) В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Спартак» и «Динамо» уже встречались в нынешнем розыгрыше Кубка России, потому что при жеребьевке попали в одну группу Пути РПЛ. «Спартак» занял первое место, а «Динамо» — второе, причем бело-голубые проиграли красно-белым оба дерби: 0:3 на домашней арене «Спартака» и 2:3 на своем стадионе.
На следующей стадии «Спартак» уступил «Ростову» и переместился в Путь регионов, а еще через раунд в нижнюю сетку отправилось и столичное «Динамо», после поражения в двухраундовом противостоянии с ЦСКА. Новая жеребьевка свела «Спартак» и «Динамо» вновь во 2-м этапе полуфинала Пути регионов. Здесь уже нет права на ошибку: победитель разыграет путевку в Суперфинал с лучшей командой пары «Локомотив» — «Ростов», а проигравший покинет розыгрыш.
Любопытно, что через пару недель «Динамо» и «Спартак» встретятся еще раз, уже в рамках РПЛ. В этом турнире дерби первого круга между ними завершилось вничью (2:2). В чемпионате оба клуба вели борьбу за высокие места, но, судя по последним результатам, практически потеряли шансы вмешаться в золотую гонку, поэтому и «Спартак», и «Динамо» могут теперь сосредоточиться на борьбе за победу в Кубке России.
Результаты прошедших матчей и расписание Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают относительным фаворитом матча «Спартак». Полной уверенности в этом нет, поэтому коэффициент на победу хозяев «Лукойл Арены» довольно высок — 2,00. На выигрыш в основное время матча «Динамо» можно поставить за 3,65. Коэффициенты на проход в следующий раунд отличаются: 1,56 — на «Спартак» и 2,43 — на «Динамо».