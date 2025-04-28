Матч «Спартак» — «Динамо» 29 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Любопытно, что через пару недель «Динамо» и «Спартак» встретятся еще раз, уже в рамках РПЛ. В этом турнире дерби первого круга между ними завершилось вничью (2:2). В чемпионате оба клуба вели борьбу за высокие места, но, судя по последним результатам, практически потеряли шансы вмешаться в золотую гонку, поэтому и «Спартак», и «Динамо» могут теперь сосредоточиться на борьбе за победу в Кубке России.