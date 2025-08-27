3-й тур Пути РПЛ, предсезонные турниры в КХЛ, US Open: что посмотреть сегодня

Противостояние, на которое точно стоит посмотреть, это матч двух российских теннисисток — опытной, но не всегда точной Анастасии Потаповой и юной Мирры Андреевой. В этой встрече Анастасия Потапова будет выступать аутсайдером. Статистика ее прежних встреч говорит о том, что она не могла пройти дальше первого круга в пяти последних турнирах на харде. Мирра, в свою очередь, отказалась от участия в «мастерсе» в Цинциннати, но в Торонто дошла до третьего круга, а ранее в хардовом сезоне забрала титул в Индиан-Уэллсе.