3-й тур Пути РПЛ, предсезонные турниры в КХЛ, US Open: что посмотреть сегодня

Кубок России по футболу. Путь РПЛ
Где смотреть: Матч ТВ
27 августа пройдут четыре матча 3-го тура Пути РПЛ Кубка России по футболу.
- «Крылья Советов» — «Динамо» Москва в 16:15 мск
- «Сочи» — «Краснодар» в 18:30 мск
- «Балтика» — ЦСКА в 20:45 мск
- «Ростов» — «Динамо» Махачкала в 20:45 мск
Выделим дерби Краснодарского края. «Краснодар» — действующий чемпион и лидер нового чемпионата. «Сочи» — явный аутсайдер, занимающий последнее место в РПЛ.
В истории противостояния команд в среду будет сыграна 13-я официальная встреча. 8 раз победы была у «быков», трижды выигрывали сочинцы. В рамках Кубка России команды встречались только раз — в 2021-м, но тогда «Сочи» оказался сильнее «Краснодара» со счетом 2:1. Именно с такими цифрами на табло краснодарцы уже проигрывали в Кубке России в текущем розыгрыше. В первом туре «Краснодар» неожиданно уступил 1:2 «Крыльям Советов». Во втором «быки» разгромили московское «Динамо» — 4:0.
Сочинцы, в свою очередь, провели встречу с тем же «Динамо», в которой проиграли 2:3. Во втором туре был матч с «Крыльями Советов», в котором подопечные Морено стали победителями. В стане сочинцев сразу несколько бывших игроков «Краснодара»: голкипер Юрий Дюпин, защитники Вячеслав Литвинов и Сергей Волков.
Предсезонные турниры в КХЛ
Где смотреть: Кинопоиск
27 августа хоккея будет не так много. Это заключительный день турнира имени Николая Пучкова, в котором встретятся «Автомобилист» и СКА.
В матче 26-го екатеринбуржцы разгромили «Ак Барс» со счетом 6:1. Интересно, как команда будет чувствовать себя сегодня и не уронит ли планку. Тем более, что в соперниках обновленный состав под руководством Ларионова. Все последние изменения в коллективе петербуржцев уже говорили о том, что больше нам не придется ждать СКА, который силен в атаке, но неважно играет в обороне.
Мемориал имени Ивана Ромазана
- «Барыс» — «Салават Юлаев»
Начало — 13:00 мск
- «Металлург» — «Магнитка»
Начало — 17:00 мск
Турнир имени Николая Пучкова
- «СКА» — «Автомобилист»
Начало — 19:00 мск
US Open. Россиянки в 1/32 финала
Где смотреть: трансляции матчей на сайтах букмекеров
27 августа российские теннисисты не будут выступать на US Open, а у женщин начинаются матчи второго этапа.
- 18:00 мск. Джессика Пегула (США) — Анна Блинкова
- 20:30 мск. Виктория Азаренко (Беларусь) — Анастасия Павлюченкова
- 23:00 мск. Людмила Самсонова — Присцилла Хон (Австралия)
- 28.08 00:00 мск. Анастасия Потапова — Мирра Андреева
Противостояние, на которое точно стоит посмотреть, это матч двух российских теннисисток — опытной, но не всегда точной Анастасии Потаповой и юной Мирры Андреевой. В этой встрече Анастасия Потапова будет выступать аутсайдером. Статистика ее прежних встреч говорит о том, что она не могла пройти дальше первого круга в пяти последних турнирах на харде. Мирра, в свою очередь, отказалась от участия в «мастерсе» в Цинциннати, но в Торонто дошла до третьего круга, а ранее в хардовом сезоне забрала титул в Индиан-Уэллсе.
Конечно, первая ракетка России Андреева — фаворит, но в личных встречах у теннисисток пока паритет — 1:1. Это делает новую встречу более интересной.