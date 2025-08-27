Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.00
П2
1.85
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.40
П2
1.58
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.65
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.16
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.72
П2
2.10
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.65
П2
2.69
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.61
П2
4.80
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.68
П2
3.58
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.20
П2
5.26
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.65
П2
5.67

3-й тур Пути РПЛ, предсезонные турниры в КХЛ, US Open: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 27 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/russiancup

Кубок России по футболу. Путь РПЛ

Где смотреть: Матч ТВ

27 августа пройдут четыре матча 3-го тура Пути РПЛ Кубка России по футболу.

  • «Крылья Советов» — «Динамо» Москва в 16:15 мск
  • «Сочи» — «Краснодар» в 18:30 мск
  • «Балтика» — ЦСКА в 20:45 мск
  • «Ростов» — «Динамо» Махачкала в 20:45 мск

Выделим дерби Краснодарского края. «Краснодар» — действующий чемпион и лидер нового чемпионата. «Сочи» — явный аутсайдер, занимающий последнее место в РПЛ.

Группа B, 27.08.2025, 18:30
Сочи
-
Краснодар
-

В истории противостояния команд в среду будет сыграна 13-я официальная встреча. 8 раз победы была у «быков», трижды выигрывали сочинцы. В рамках Кубка России команды встречались только раз — в 2021-м, но тогда «Сочи» оказался сильнее «Краснодара» со счетом 2:1. Именно с такими цифрами на табло краснодарцы уже проигрывали в Кубке России в текущем розыгрыше. В первом туре «Краснодар» неожиданно уступил 1:2 «Крыльям Советов». Во втором «быки» разгромили московское «Динамо» — 4:0.

Сочинцы, в свою очередь, провели встречу с тем же «Динамо», в которой проиграли 2:3. Во втором туре был матч с «Крыльями Советов», в котором подопечные Морено стали победителями. В стане сочинцев сразу несколько бывших игроков «Краснодара»: голкипер Юрий Дюпин, защитники Вячеслав Литвинов и Сергей Волков.

Предсезонные турниры в КХЛ

Где смотреть: Кинопоиск

27 августа хоккея будет не так много. Это заключительный день турнира имени Николая Пучкова, в котором встретятся «Автомобилист» и СКА.

В матче 26-го екатеринбуржцы разгромили «Ак Барс» со счетом 6:1. Интересно, как команда будет чувствовать себя сегодня и не уронит ли планку. Тем более, что в соперниках обновленный состав под руководством Ларионова. Все последние изменения в коллективе петербуржцев уже говорили о том, что больше нам не придется ждать СКА, который силен в атаке, но неважно играет в обороне.

Мемориал имени Ивана Ромазана

  • «Барыс» — «Салават Юлаев»
    Начало — 13:00 мск
  • «Металлург» — «Магнитка»
    Начало — 17:00 мск

Турнир имени Николая Пучкова

  • «СКА» — «Автомобилист»
    Начало — 19:00 мск

US Open. Россиянки в 1/32 финала

Где смотреть: трансляции матчей на сайтах букмекеров

27 августа российские теннисисты не будут выступать на US Open, а у женщин начинаются матчи второго этапа.

  • 18:00 мск. Джессика Пегула (США) — Анна Блинкова
  • 20:30 мск. Виктория Азаренко (Беларусь) — Анастасия Павлюченкова
  • 23:00 мск. Людмила Самсонова — Присцилла Хон (Австралия)
  • 28.08 00:00 мск. Анастасия Потапова — Мирра Андреева

Противостояние, на которое точно стоит посмотреть, это матч двух российских теннисисток — опытной, но не всегда точной Анастасии Потаповой и юной Мирры Андреевой. В этой встрече Анастасия Потапова будет выступать аутсайдером. Статистика ее прежних встреч говорит о том, что она не могла пройти дальше первого круга в пяти последних турнирах на харде. Мирра, в свою очередь, отказалась от участия в «мастерсе» в Цинциннати, но в Торонто дошла до третьего круга, а ранее в хардовом сезоне забрала титул в Индиан-Уэллсе.

Конечно, первая ракетка России Андреева — фаворит, но в личных встречах у теннисисток пока паритет — 1:1. Это делает новую встречу более интересной.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше