Московское «Динамо» уступило «Крыльям Советов» в Кубке России

Отметим, после двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие шесть очков. В первом туре самарцы сенсационно обыграли «Краснодар», во втором уступили «Сочи» в серии пенальти. «Динамо» занимает второе место, имея в активе четыре очка. Двумя другими командами в квартете являются «Сочи» и «Краснодар», которые проведут очный матч в рамках 3-го тура Пути РПЛ сегодня, 27 августа.