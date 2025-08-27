Московское «Динамо» уступило «Крыльям Советов» в Кубке России

Завершился матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В нем встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды встретились на «Солидарность Самара Арена». Встречу обслуживал арбитр Павел Шадыханов из Моквы. В основное время команды не смогли открыть счет, сыграв 0:0. В серии пенальти самарцы оказались точнее — 5:4.
Решающий гол в ворота Курбана Расулова забил Кирилл Печенин. В московской команде пенальти реализовали Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Иван Сергеев, Бителло. У самарцев помимо Печенина точными ударами отметились Александр Солдатенков, Алексей Сутормин, Ильзат Ахметов, Химми Марин. Защитник «Динамо» Николас Маричаль стал единственным футболистом в составе обеих команд, не реализовавшим пенальти в послематчевой серии.
Отметим, после двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие шесть очков. В первом туре самарцы сенсационно обыграли «Краснодар», во втором уступили «Сочи» в серии пенальти. «Динамо» занимает второе место, имея в активе четыре очка. Двумя другими командами в квартете являются «Сочи» и «Краснодар», которые проведут очный матч в рамках 3-го тура Пути РПЛ сегодня, 27 августа.
Магомед Адиев
Валерий Карпин
80
Никита Кокарев
15
Николай Рассказов
47
Сергей Божин
22
Фернандо Костанца
23
Никита Чернов
4
Александр Солдатенков
3
Томас Галдамес
75′
2
Кирилл Печенин
14
Михайло Баньяц
84′
9
Алексей Сутормин
8
Максим Витюгов
75′
77
Ильзат Ахметов
7
Вадим Раков
67′
26
Джимми Марин
11
Амар Рахманович
67′
91
Владимир Игнатенко
40
Курбан Расулов
50
Александр Кутицкий
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
30
Дмитрий Александров
17
Ульви Бабаев
6
Роберто Фернандес
59′
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
46′
10
Бителло
52
Егор Смелов
78′
74
Даниил Фомин
21
Антон Миранчук
59′
77
Денис Макаров
14
Эль Мехди Маухуб
59′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
