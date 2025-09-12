«Можно вернуться в “Спартак”. Ари — после гола в Кубке России

Накануне 39-летний бразилец с российским паспортом сыграл за Broke Boys в Кубке России. Ари отличился голом в концовке матча ⅛ финала Пути регионов против раменского «Сатурна» (2:0), забив со своей половины поля в пустые ворота соперника.
Этот гол стал 131-м для Ари на профессиональном уровне, благодаря чему он поднялся на 19-е место в «Клубе 100» российских бомбардиров, опередив Дмитрия Сычева.
«Можно вернуться в “Спартак”, это будет топ для меня! Нужно чуть-чуть набрать форму — и все будет хорошо», — сказал Ари.
Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. Он провел за «красно-белых» 110 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач. Позднее Ари выступал за «Краснодар» и «Локомотив».
Летом 2018 года Ари получил российское гражданство и спустя несколько месяцев получил вызов в сборную России. Он провел за национальную команду два матча, не сумев отличиться результативными действиями.
Последним профессиональным клубом в карьере Ари был «Атлетико Сеаренсе» из четвертой по силе бразильской лиги, который он покинул летом 2024 года. В прошлом сезоне он был спортивным директором московского «Торпедо».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В субботу, 13 сентября, «красно-белые» на выезде сыграет с московским «Динамо». Начало мачта — в 16:45 по московскому времени.
Дмитрий Кузнецов
