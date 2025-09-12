Ричмонд
«Можно вернуться в “Спартак”. Ари — после гола в Кубке России

Бывший нападающий сборной России Ари заявил, что хотел бы возобновить профессиональную карьеру и подписать контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне 39-летний бразилец с российским паспортом сыграл за Broke Boys в Кубке России. Ари отличился голом в концовке матча ⅛ финала Пути регионов против раменского «Сатурна» (2:0), забив со своей половины поля в пустые ворота соперника.

Этот гол стал 131-м для Ари на профессиональном уровне, благодаря чему он поднялся на 19-е место в «Клубе 100» российских бомбардиров, опередив Дмитрия Сычева.

«Можно вернуться в “Спартак”, это будет топ для меня! Нужно чуть-чуть набрать форму — и все будет хорошо», — сказал Ари.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. Он провел за «красно-белых» 110 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач. Позднее Ари выступал за «Краснодар» и «Локомотив».

Летом 2018 года Ари получил российское гражданство и спустя несколько месяцев получил вызов в сборную России. Он провел за национальную команду два матча, не сумев отличиться результативными действиями.

Последним профессиональным клубом в карьере Ари был «Атлетико Сеаренсе» из четвертой по силе бразильской лиги, который он покинул летом 2024 года. В прошлом сезоне он был спортивным директором московского «Торпедо».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В субботу, 13 сентября, «красно-белые» на выезде сыграет с московским «Динамо». Начало мачта — в 16:45 по московскому времени.

Леон Сатурн
0:2
Первый тайм: 0:0
Broke Boys
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 3-й раунд
11.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Леон Арена
Главные тренеры
Дмитрий Кузнецов
Голы
Broke Boys
Федор Смолов
63′
Арикленес да Силва Ари
90+5′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти