Радимов: то, что показал «Спартак», называется позор

«За календарный год “Спартаком” потрачено 52 миллиона евро. Так вот, когда “Ростов” не может найти на чартер деньги, говорят: цифры в футбол не играют. Ну, 52 миллиона и ротация должны что‑то противопоставлять такому “Ростову”, а не показывать такой беззубый, унылый — сколько хочешь можно придумать прилагательных к этому слову — футбол. Но то, что “Спартак” показал во втором тайме, называется одним словом, и вы прекрасно знаете каким, — позор! По‑другому подобрать невозможно, потому что на поле в красных майках была не команда, а карикатура», — сказал Радимов.