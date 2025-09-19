Ричмонд
Радимов: то, что показал «Спартак», называется позор

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» жестко раскритиковал игру московского «Спартака».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Накануне «красно-белые» дома проиграли «Ростову» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Решающий мяч на 88-й минуте забил защитник гостей Илья Вахания.

«За календарный год “Спартаком” потрачено 52 миллиона евро. Так вот, когда “Ростов” не может найти на чартер деньги, говорят: цифры в футбол не играют. Ну, 52 миллиона и ротация должны что‑то противопоставлять такому “Ростову”, а не показывать такой беззубый, унылый — сколько хочешь можно придумать прилагательных к этому слову — футбол. Но то, что “Спартак” показал во втором тайме, называется одним словом, и вы прекрасно знаете каким, — позор! По‑другому подобрать невозможно, потому что на поле в красных майках была не команда, а карикатура», — сказал Радимов.

После четырех туров «Спартак» занимает второе место в группе С, отставая от махачкалинского «Динамо» на четыре балл. «Ростов» набрал первые очки и продолжает занимать последнее место.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает восьмое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В воскресенье, 21 сентября, «красно-белые» дома сыграют с «Крыльями Советов». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.