Стали известны судьи матчей 6-го тура Пути РПЛ Кубка России

Матчи пройдут с 21 по 23 октября.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи шестого тура Пути РПЛ Кубка России. Матчи начнутся завтра, 21 октября.

21 октября (вторник)

  • «Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Лапатухин; VAR — Алексей Сухой; АVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Александр Гончар.
  • ЦСКА — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Александр Богданов; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Роман Галимов; АVAR — Сергей Карасёв; инспектор — Эдуард Малый.

22 октября (среда)

  • «Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Владислав Целовальников, помощники судьи — Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья — Игорь Захаров; VAR — Рафаэль Шафеев; АVAR — Василий Казарцев; инспектор — Юрий Баскаков.
  • «Рубин» — «Ахмат»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Туркин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Иван Абросимов; АVAR — Артём Чистяков; инспектор — Владимир Казьменко.
  • «Зенит» — «Оренбург»: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Антон Фролов; АVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Андрей Иванов.
  • «Ростов» — «Пари НН»: судья — Максим Перезва, помощники судьи — Алексей Лунёв, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Ярослав Хромей; VAR — Ян Бобровский; АVAR — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Резников.

23 октября (четверг)

  • «Краснодар» — «Сочи»: судья — Станислав Матвеев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Маликов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Иван Сараев; АVAR — Кирилл Левников; инспектор — Вячеслав Харламов.
  • «Балтика» — «Локомотив»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Игорь Демешко, Екатерина Курочкина; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Павел Кукуян; АVAR — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.