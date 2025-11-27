Матч «Динамо» — «Зенит» 27 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.60
П2
2.80
Футбол. Кубок России
20:30
Динамо
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.80
П2
2.22
Футбол. Лига Европы
20:45
Рома
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Астон Вилла
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Порту
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.50
П2
5.33
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.26
П2
4.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.75
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
5.05
X
3.83
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.67
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.49
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.75
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Хамрун Спартанс
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.90
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.44
П2
3.79
Футбол. Лига конференций
20:45
Омония
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.80
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.59
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Сигма
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.57
П2
2.66
Футбол. Лига конференций
20:45
Слован Бр
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.14
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.75
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
20:45
Зриньски
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.46
П2
2.43
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.65
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.46
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.25
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
7.32
X
5.47
П2
1.41
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.00
П2
3.66
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.92
П2
1.78
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.71
П2
13.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.93
П2
5.14
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.55
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.61
П2
3.27
Футбол. Лига конференций
23:00
Брейдаблик
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
5.36
X
4.57
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Дрита
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.20
П2
2.92
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.56
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Ягеллония
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.80
П2
7.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.47
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Шахтер
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.62
П2
1.99

Матч «Динамо» — «Зенит» 27 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 27 ноября, в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России встретятся московское «Динамо» и петербургский «Зенит».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Антон Фролов (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Первый и ответный матчи ¼ финала Пути РПЛ Кубка России разделяют три недели, и за это время успело много чего случиться. Московское «Динамо» в Питере получило довольно неожиданную фору перед домашней игрой, победив со счетом 3:1 благодаря голам Сергеева, Бабаева и Тюкавина, но к ответному матчу бело-голубых готовит уже совершенно другой тренер. Валерий Карпин, осознав неудачные результаты своего опыта по совмещению работы в сборной и «Динамо», сам решил отказаться от нагрузки в клубе на благо себе и команде. Действительно, несмотря на все усилия и очень приличный состав нижняя половина таблицы РПЛ — явно не та позиция, на которую рассчитывают в московском клубе. Успехи в Кубке принципиально ничего не меняют, но теперь у снова взявшего приставку «и. о». Ролана Гусева, как после ухода Марцела Лички, по крайней мере, в этом турнире неплохие стартовые позиции. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

Под началом Гусева динамовцы уже успели крупно победить одноклубников из Махачкалы в чемпионате, а теперь против «Зенита» дома для выхода в полуфинал Пути РПЛ им хватит даже поражения с минимальной разницей. Но наверняка оба коллектива сегодня настроены на победу в Петровском парке. «Зенит» после конфуза в первой игре играл только в гостях, в Самаре с «Крыльями» очки потерял (1:1), а в Нижнем Новгороде победил (2:0), хотя наблюдать за действиями подопечных Сергея Семака в матче с худшей командой лиги было, честно говоря, не очень захватывающе.

Зато Максим Глушенков вернул себе вкус голов, забив в обоих этих матчах после большого перерыва, а Вендел вообще отличился впервые в этом сезоне. А ведь от двух этих футболистов в большой степени и зависит, сможет ли «Зенит» наконец-то сыграть ярко. Хотя не факт, что они сегодня вообще появятся на поле: Семак старается давать сыграть в Кубке тем, кто недобирает игрового времени в РПЛ, а возможный вылет из Пути РПЛ катастрофой не станет. Можно попробовать добраться до заветного финала по Пути регионов, хотя во всех трех розыгрышах по новой формуле команда, которая прошла по этому пути, неизменно в финале уступала («Краснодар», «Балтика», «Ростов»).

Чтобы не сойти с Пути РПЛ «Зениту» сегодня нужна победа с разницей в два мяча, а лучше — в три, без серии послематчевых пенальти. А «Зенит» уже довольно давно не побеждал «Динамо» в Москве: в прошлый раз в апреле была ничья, а до того два поражения кряду. Победа в этом чемпионате была одержана дома в Петербурге (2:1), буквально за несколько дней до кубкового поражения.

Букмекеры считают выигрыш «Зенита» сегодня наиболее вероятным исходом (коэффициент 2,26), но не намного более вероятным, чем победу «Динамо» (3,15) или ничью (3,70). С учетом форы вероятность успеха команды Ролана Гусева по сумме двух матчей максимальная — 1,16 против 5,40, если мерить коэффицентами к ставкам.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
