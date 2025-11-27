Матч «Динамо» — «Зенит» 27 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Антон Фролов (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Первый и ответный матчи ¼ финала Пути РПЛ Кубка России разделяют три недели, и за это время успело много чего случиться. Московское «Динамо» в Питере получило довольно неожиданную фору перед домашней игрой, победив со счетом 3:1 благодаря голам Сергеева, Бабаева и Тюкавина, но к ответному матчу бело-голубых готовит уже совершенно другой тренер. Валерий Карпин, осознав неудачные результаты своего опыта по совмещению работы в сборной и «Динамо», сам решил отказаться от нагрузки в клубе на благо себе и команде. Действительно, несмотря на все усилия и очень приличный состав нижняя половина таблицы РПЛ — явно не та позиция, на которую рассчитывают в московском клубе. Успехи в Кубке принципиально ничего не меняют, но теперь у снова взявшего приставку «и. о». Ролана Гусева, как после ухода Марцела Лички, по крайней мере, в этом турнире неплохие стартовые позиции. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
Под началом Гусева динамовцы уже успели крупно победить одноклубников из Махачкалы в чемпионате, а теперь против «Зенита» дома для выхода в полуфинал Пути РПЛ им хватит даже поражения с минимальной разницей. Но наверняка оба коллектива сегодня настроены на победу в Петровском парке. «Зенит» после конфуза в первой игре играл только в гостях, в Самаре с «Крыльями» очки потерял (1:1), а в Нижнем Новгороде победил (2:0), хотя наблюдать за действиями подопечных Сергея Семака в матче с худшей командой лиги было, честно говоря, не очень захватывающе.
Зато Максим Глушенков вернул себе вкус голов, забив в обоих этих матчах после большого перерыва, а Вендел вообще отличился впервые в этом сезоне. А ведь от двух этих футболистов в большой степени и зависит, сможет ли «Зенит» наконец-то сыграть ярко. Хотя не факт, что они сегодня вообще появятся на поле: Семак старается давать сыграть в Кубке тем, кто недобирает игрового времени в РПЛ, а возможный вылет из Пути РПЛ катастрофой не станет. Можно попробовать добраться до заветного финала по Пути регионов, хотя во всех трех розыгрышах по новой формуле команда, которая прошла по этому пути, неизменно в финале уступала («Краснодар», «Балтика», «Ростов»).
Чтобы не сойти с Пути РПЛ «Зениту» сегодня нужна победа с разницей в два мяча, а лучше — в три, без серии послематчевых пенальти. А «Зенит» уже довольно давно не побеждал «Динамо» в Москве: в прошлый раз в апреле была ничья, а до того два поражения кряду. Победа в этом чемпионате была одержана дома в Петербурге (2:1), буквально за несколько дней до кубкового поражения.
Букмекеры считают выигрыш «Зенита» сегодня наиболее вероятным исходом (коэффициент 2,26), но не намного более вероятным, чем победу «Динамо» (3,15) или ничью (3,70). С учетом форы вероятность успеха команды Ролана Гусева по сумме двух матчей максимальная — 1,16 против 5,40, если мерить коэффицентами к ставкам.