Матч «Динамо» — «Зенит» 27 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Первый и ответный матчи ¼ финала Пути РПЛ Кубка России разделяют три недели, и за это время успело много чего случиться. Московское «Динамо» в Питере получило довольно неожиданную фору перед домашней игрой, победив со счетом 3:1 благодаря голам Сергеева, Бабаева и Тюкавина, но к ответному матчу бело-голубых готовит уже совершенно другой тренер. Валерий Карпин, осознав неудачные результаты своего опыта по совмещению работы в сборной и «Динамо», сам решил отказаться от нагрузки в клубе на благо себе и команде. Действительно, несмотря на все усилия и очень приличный состав нижняя половина таблицы РПЛ — явно не та позиция, на которую рассчитывают в московском клубе. Успехи в Кубке принципиально ничего не меняют, но теперь у снова взявшего приставку «и. о». Ролана Гусева, как после ухода Марцела Лички, по крайней мере, в этом турнире неплохие стартовые позиции. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.