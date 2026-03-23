«Мы смеялись». Аршавин о пенальти в пользу «Зенита» в Кубке России

«Я находился в ложе вместе с болельщиками “Зенита”. Мы смеялись, когда Кукуян направился смотреть VAR: “Сейчас точно назначит! Раз его позвали”. По моему мнению, здесь нет пенальти. Даже близко нет. И мне непонятно, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, мог принять решение о назначении этого пенальти», — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».