«Мы смеялись». Аршавин о пенальти в пользу «Зенита» в Кубке России

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин, который сейчас занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените», прокомментировал спорный пенальти, назначенный в пользу петербургской команды в домашнем матче Кубка России против махачкалинского «Динамо».
Этот пенальти позволил «Зениту» одержать победу со счетом 1:0 и пройти в следующий этап турнира. Директор департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич признал, что решение о пенальти в пользу «Зенита» было ошибочным.
«Я находился в ложе вместе с болельщиками “Зенита”. Мы смеялись, когда Кукуян направился смотреть VAR: “Сейчас точно назначит! Раз его позвали”. По моему мнению, здесь нет пенальти. Даже близко нет. И мне непонятно, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, мог принять решение о назначении этого пенальти», — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
На матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала работала следующая бригада арбитров: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.
Сергей Семак
Вадим Евсеев
Джон Дуран
45+8′
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
66
Роман Вега
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
46′
4
Юрий Горшков
9
Джон Дуран
66′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
90′
33
Нино
61
Даниил Кондаков
80′
10
Максим Глушенков
11
Луис Энрике
80′
14
Джон Джон
15
Вячеслав Караваев
66′
31
Густаво Мантуан
33
Никита Карабашев
13
Сослан Кагермазов
37′
43
Ильяс Ахмедов
78
Никита Воронин
19
Кирилл Зинович
51′
7
Хазем Мастури
77
Темиркан Сундуков
46′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
46′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
55
Диа Эддин Мешид
71
Ян Джапо
46′
75
Арсен Шихалиев
11
Миро
71′
25
Гамид Агаларов
