ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в пользу «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия при Российском футбольном союзе признала ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Зенитом», сообщается на сайте РФС.
Игра команд прошла 18 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол с пенальти в добавленное к первому тайму время забил Джон Дуран. 11-метровый был назначен после видеопросмотра за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на форварде «Зенита» Данииле Кондакове.
«Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим “Зенита” Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу. VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе своё первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру», — сказано в сообщении пресс-службы РФС.
Махачкалинское «Динамо» завершило выступление в Кубке России, а «Зенит» сыграет со «Спартаком» во втором этапе полуфинала пути регионов.
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
