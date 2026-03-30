П1
1.80
X
3.57
П2
4.80
П1
1.80
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2

ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в пользу «Зенита»

ЭСК признала ошибочным ключевое решение главного арбитра в матче Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (1:0).

Источник: РИА "Новости"

Экспертно-судейская комиссия при Российском футбольном союзе признала ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Зенитом», сообщается на сайте РФС.

Игра команд прошла 18 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол с пенальти в добавленное к первому тайму время забил Джон Дуран. 11-метровый был назначен после видеопросмотра за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на форварде «Зенита» Данииле Кондакове.

«Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим “Зенита” Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу. VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе своё первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру», — сказано в сообщении пресс-службы РФС.

Махачкалинское «Динамо» завершило выступление в Кубке России, а «Зенит» сыграет со «Спартаком» во втором этапе полуфинала пути регионов.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
18.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Вадим Евсеев
Голы
Зенит
Джон Дуран
45+8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
66
Роман Вега
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
46′
4
Юрий Горшков
9
Джон Дуран
66′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
90′
33
Нино
61
Даниил Кондаков
80′
10
Максим Глушенков
11
Луис Энрике
80′
14
Джон Джон
15
Вячеслав Караваев
66′
31
Густаво Мантуан
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
13
Сослан Кагермазов
37′
43
Ильяс Ахмедов
78
Никита Воронин
19
Кирилл Зинович
51′
7
Хазем Мастури
77
Темиркан Сундуков
46′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
46′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
55
Диа Эддин Мешид
71
Ян Джапо
46′
75
Арсен Шихалиев
11
Миро
71′
25
Гамид Агаларов
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
