Объявлен судья на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России

Первый финальный матч Пути РПЛ, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар», обслужит судейская бригада во главе с Иваном Абросимовым. На матчах второго этапа ½ финала Пути регионов будут работать бригады во главе с Сергеем Ивановым и Артемом Чистяковым.