Объявлен судья на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на ближайшие матчи Кубка России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Первый финальный матч Пути РПЛ, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар», обслужит судейская бригада во главе с Иваном Абросимовым. На матчах второго этапа ½ финала Пути регионов будут работать бригады во главе с Сергеем Ивановым и Артемом Чистяковым.

7 апреля (вторник)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Андрей Прокопов; VAR — Василий Казарцев; АVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

8 апреля (среда)

«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Кирилл Большаков; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Владимир Казьменко.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Артур Федоров; АVAR — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.

Ответный матч финала Пути РПЛ, а также решающий матч Пути регионов пройдут 5—7 мая. Финал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

