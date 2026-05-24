Карседо признан лучшим тренером сезона в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо признан лучшим тренером сезона-2025/26 в Кубке России. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.
Испанский специалист набрал 57% голосов болельщиков и опередил главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, который получил 34%.
Ранее организаторы турнира также представили символическую сборную Кубка России. В нее вошли Станислав Агкацев, Мойзес, Даниил Денисов, Александер Джику, Кристофер Ву, Маркиньос, Наиль Умяров, Пабло Солари, Манфред Угальде, Эсекьель Барко и Джон Кордоба.
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. В решающем матче турнира встретятся «Краснодар» и «Спартак».
Карседо возглавляет московский клуб с начала сезона и впервые дошел со «Спартаком» до суперфинала Кубка России.