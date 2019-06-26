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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Балтики» специально не забил пенальти (видео)

Фэйр-плей в лучшем виде.

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«Балтика» провела товарищеский матч с «Армавиром». Во втором тайме судья назначил пенальти, но игрок калининградской команды посчитал, что фола со стороны соперника не было, поэтому умышленно пробил мимо с точки.

«Нам такие пенальти не нужны», — привел твиттер «Балтики» слова главного тренера Евгения Калешина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что единственный мяч в игре был забил с пенальти в ворота «Балтики». Футболисты из Калининграда считали, что нарушение было до штрафной, но Игорь Падерин не стал бить мимо.

«Балтика» завершила прошлый сезон в зоне вылета ФНЛ, но благодаря отказу «Сахалина» осталась в первой лиге.

Андрей Санталов

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