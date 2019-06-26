Игрок «Балтики» специально не забил пенальти (видео)

«Балтика» провела товарищеский матч с «Армавиром». Во втором тайме судья назначил пенальти, но игрок калининградской команды посчитал, что фола со стороны соперника не было, поэтому умышленно пробил мимо с точки.

Интересно, что единственный мяч в игре был забил с пенальти в ворота «Балтики». Футболисты из Калининграда считали, что нарушение было до штрафной, но Игорь Падерин не стал бить мимо.