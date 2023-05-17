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16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

В ближайшем матче «Балтика» может выйти в РПЛ

Футбольный клуб «Балтика» объявил о продаже всех билетов на предстоящий домашний матч против казанского «Рубина», сообщается в Telegram-канале калининградской команды.

БалтикаФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 20 мая. Вместимость стадиона составляет 35 тысяч зрителей.

Калининградский клуб с 64 очками в 31 матче является лидером таблицы Первой лиги и в случае победы обеспечит себе выход в Российскую Премьер-Лигу.

Последний сезон в высшем дивизионе чемпионатов России по футболу «Балтика» провела в 1998 году.

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