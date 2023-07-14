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10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «ВКонтакте» приобрела права на показ матчей ФНЛ

Российская компания «ВКонтакте» приобрела права на показ матчей Первой и Второй футбольных лиг в новом сезоне.

ФНЛ: таблица и календарьФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Российская компания «ВКонтакте» приобрела права на показ матчей ФНЛ в новом сезоне, как сообщает известный журналист Иван Карпов.

По информации источника, трансляции матчей будут доступны на площадке «VK Видео». Помимо Первой лиги, компания приобрела права на показ встреч и Второй лиги, в том числе той её части, в которой участвуют крымские клубы.

С финансовой точки зрения контракт ФНЛ со «ВКонтакте» более выгодный для лиги, чем было соглашение с предыдущим вещателем.

В прошлом сезоне победу в Первой лиге одержал казанский «Рубин», который благодаря этому смог вернуться в РПЛ спустя всего год после вылета. Второе место во втором по статусе чемпионате России заняла калининградская «Балтика».

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