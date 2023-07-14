Красноярский «Енисей» назначил нового главного тренера
Эдуард Штрейнбрехер стал новым главным тренером «Енисея».
Эдуард Штрейнбрехер стал новым главным тренером «Енисея».
Новым главным тренером красноярского клуба стал Эдуард Штрейнбрехер. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.
Сейчас 48-летний специалист получает лицензию категории УЕФА Pro.
Штрейнбрехер — уроженец Красноярска. В качестве футболиста выступал за местный «Металлург», а затем играл в Германии.
После завершения игровой карьеры Штейнбрехер на протяжении нескольких лет был тренером-преподавателем в «Балтике», а в 2016 возглавил основную команду. В прошлом году он на некоторое время вернулся в Красноярск и вошел в тренерский штаб Артема Горлова, который был уволен в январе.
С января 2023 года фактическим главным тренером команды был не имеющий необходимой тренерской лицензии Вадим Гаранин.
В сезоне-2022/23 «Енисей» занял четвертое место в Первое лиге, но по итогу стыковых матчей уступил воронежскому «Факелу» право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне.