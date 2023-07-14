Красноярский «Енисей» назначил нового главного тренера

Источник: https://vk.com/fcenisey

Новым главным тренером красноярского клуба стал Эдуард Штрейнбрехер. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

Сейчас 48-летний специалист получает лицензию категории УЕФА Pro.

Штрейнбрехер — уроженец Красноярска. В качестве футболиста выступал за местный «Металлург», а затем играл в Германии.

После завершения игровой карьеры Штейнбрехер на протяжении нескольких лет был тренером-преподавателем в «Балтике», а в 2016 возглавил основную команду. В прошлом году он на некоторое время вернулся в Красноярск и вошел в тренерский штаб Артема Горлова, который был уволен в январе.

С января 2023 года фактическим главным тренером команды был не имеющий необходимой тренерской лицензии Вадим Гаранин.

В сезоне-2022/23 «Енисей» занял четвертое место в Первое лиге, но по итогу стыковых матчей уступил воронежскому «Факелу» право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне.