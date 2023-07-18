Гурам Аджоев объявил об уходе из «Арсенала»

«Почему по итогам прошедшего чемпионата “Арсенал” не сумел вернуться в РПЛ? Ключевой момент — это финансирование. Нам сначала не платили всю осень, потом всю весну. Как раз в те месяцы, когда идут игры чемпионата. Так большие задачи не решаются. Простой пример. По итогам сезона-2021/22 “Рубин”, “Арсенал” и “Уфа” вылетели из РПЛ в ФНЛ. Теперь “Рубин”, где с финансированием все было стабильно, вернулся обратно, а “Уфа”, где были проблемы с деньгами, вылетела даже из ФНЛ. Вот и ответ на ваш вопрос. Добавлю, что сейчас долги по зарплате закрыты», — добавил бывший президент тульского клуба.