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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Гурам Аджоев объявил об уходе из «Арсенала»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил об уходе из клуба.

АрсеналФНЛ: таблица и календарь
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Источник: vk.com/pfcarsenaltula

61-летний Гурам Аджоев в интервью «Матч ТВ» объявил об уходе из тульского «Арсенала».

«Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. Это произошло на прошлой неделе», — заявил Аджоев, который также подвел итоги минувшего сезона.

«Почему по итогам прошедшего чемпионата “Арсенал” не сумел вернуться в РПЛ? Ключевой момент — это финансирование. Нам сначала не платили всю осень, потом всю весну. Как раз в те месяцы, когда идут игры чемпионата. Так большие задачи не решаются. Простой пример. По итогам сезона-2021/22 “Рубин”, “Арсенал” и “Уфа” вылетели из РПЛ в ФНЛ. Теперь “Рубин”, где с финансированием все было стабильно, вернулся обратно, а “Уфа”, где были проблемы с деньгами, вылетела даже из ФНЛ. Вот и ответ на ваш вопрос. Добавлю, что сейчас долги по зарплате закрыты», — добавил бывший президент тульского клуба.

В сезоне-2022/23 «Арсенал» занял 13-е место в турнирной таблицы Первой лиги.

Аджоев был президентом клуба с 2016 года, до этого занимал пост спортивного директора в московском «Динамо».

Будучи футболистом Аджоев играл на позиции нападающего и выступал за ведущие советские клубы: «Торпедо» (Кутаиси), московские «Динамо» и «Спартак», «Динамо» (Тбилиси), «Металлист» (Харьков).

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