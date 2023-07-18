Гурам Аджоев объявил об уходе из «Арсенала»
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил об уходе из клуба.
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил об уходе из клуба.
61-летний Гурам Аджоев в интервью «Матч ТВ» объявил об уходе из тульского «Арсенала».
«Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. Это произошло на прошлой неделе», — заявил Аджоев, который также подвел итоги минувшего сезона.
«Почему по итогам прошедшего чемпионата “Арсенал” не сумел вернуться в РПЛ? Ключевой момент — это финансирование. Нам сначала не платили всю осень, потом всю весну. Как раз в те месяцы, когда идут игры чемпионата. Так большие задачи не решаются. Простой пример. По итогам сезона-2021/22 “Рубин”, “Арсенал” и “Уфа” вылетели из РПЛ в ФНЛ. Теперь “Рубин”, где с финансированием все было стабильно, вернулся обратно, а “Уфа”, где были проблемы с деньгами, вылетела даже из ФНЛ. Вот и ответ на ваш вопрос. Добавлю, что сейчас долги по зарплате закрыты», — добавил бывший президент тульского клуба.
В сезоне-2022/23 «Арсенал» занял 13-е место в турнирной таблицы Первой лиги.
Аджоев был президентом клуба с 2016 года, до этого занимал пост спортивного директора в московском «Динамо».
Будучи футболистом Аджоев играл на позиции нападающего и выступал за ведущие советские клубы: «Торпедо» (Кутаиси), московские «Динамо» и «Спартак», «Динамо» (Тбилиси), «Металлист» (Харьков).