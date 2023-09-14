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18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Станислава Черчесова подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Станисла Черчесов-младший, как и отец играющий на позиции голкипера, продолжит карьеру в Туле.

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Источник: Соцсети

О подписании объявила пресс-служба тульского клуба.

«Приветствуем Станислава и желаем успехов!» — говорится в сообщении.

Футбольное образование Черчесов-младший получил в Австрии, где его отец продолжительное время работал, сначала в качестве вратаря «Тироля», а позднее главным тренером клубов «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль».

Ранее 28-летний вратарь выступал за «Амкар», московское «Динамо», новороссийский «Черноморец», «Олимп‑Долгопрудный», калининградскую «Балтику» и подмосковные «Химки».

В турнирной таблице Первой Лиги «Арсенал» после девяти туров набрал 10 очков и занимает 13‑е место.

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