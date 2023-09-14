Сын Станислава Черчесова подписал контракт с тульским «Арсеналом»
Станисла Черчесов-младший, как и отец играющий на позиции голкипера, продолжит карьеру в Туле.
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Станисла Черчесов-младший, как и отец играющий на позиции голкипера, продолжит карьеру в Туле.
О подписании объявила пресс-служба тульского клуба.
«Приветствуем Станислава и желаем успехов!» — говорится в сообщении.
Футбольное образование Черчесов-младший получил в Австрии, где его отец продолжительное время работал, сначала в качестве вратаря «Тироля», а позднее главным тренером клубов «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль».
Ранее 28-летний вратарь выступал за «Амкар», московское «Динамо», новороссийский «Черноморец», «Олимп‑Долгопрудный», калининградскую «Балтику» и подмосковные «Химки».
В турнирной таблице Первой Лиги «Арсенал» после девяти туров набрал 10 очков и занимает 13‑е место.