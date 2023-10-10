Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера «Родины»
Клуб Первой лиги объявил об отставке главного тренера в своих соцсетях.
РодинаФНЛ: таблица и календарь
Клуб Первой лиги объявил об отставке главного тренера в своих соцсетях.
Дмитрий Парфенов возглавлял «Родину» с июня 2022 года, когда сменил Дениса Бояринцева.
Под руководством бывшего футболиста «Спартака» «Родина» в минувшем сезоне заняла пятое место в Первой лиге и приняла участие в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге, где уступила «Нижнему Новгороду».
В новом сезоне «Родина» смогла одержать 4 победы в 13 матчах и идет на 11-м месте.
Ранее Парфенов работал в тульском «Арсенале», екатеринбургским «Урале», ивановском «Текстильщике» и «Тосно», С клубом из Ленинградской области специалист в 2018 году стал обладателем Кубка России.