Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера «Родины»

Дмитрий Парфенов возглавлял «Родину» с июня 2022 года, когда сменил Дениса Бояринцева.

Под руководством бывшего футболиста «Спартака» «Родина» в минувшем сезоне заняла пятое место в Первой лиге и приняла участие в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге, где уступила «Нижнему Новгороду».

В новом сезоне «Родина» смогла одержать 4 победы в 13 матчах и идет на 11-м месте.