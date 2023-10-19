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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Енисея» дисквалифицирован на три матча за нападение на бол-боя

КДК РФС дисквалифицировал на три матча вратаря красноярского «Енисея» Евгения Ставера за нападение на бол-боя.

Енисей
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«Енисей» 14 октября на выезде проиграл «Химкам» в матче 14-го тура Первой лиги. После финального свистка Ставер побежал в сторону бол-боя, который до этого долго не возвращал мяч в игру. Разнимать потенциальный конфликт бросились стюарды, представители команды и судья. В результате бол-бою удалось скрыться в подтрибунном помещении. Главный арбитр Игорь Низовцев показал Ставеру красную карточку за агрессивное поведение.

«Ставер ударил в область головы. Мы послушали его, он сказал, что лицо, подающее мячи, провоцировало его. Он сказал: “Мы проиграли, я не сдержался”. То, что совершил Ставер, — дисциплинарное нарушение. Если бы он совершил это за пределами поля, это могло быть и уголовное нарушение. Дисквалификация — три матча», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

«Енисей» после 14 туров занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Ставер в этом сезоне принял участие во всех матчах команды в чемпионате, пропустив в них 18 мячей и один раз сыграв на ноль.

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