Вратарь «Енисея» дисквалифицирован на три матча за нападение на бол-боя

«Енисей» 14 октября на выезде проиграл «Химкам» в матче 14-го тура Первой лиги. После финального свистка Ставер побежал в сторону бол-боя, который до этого долго не возвращал мяч в игру. Разнимать потенциальный конфликт бросились стюарды, представители команды и судья. В результате бол-бою удалось скрыться в подтрибунном помещении. Главный арбитр Игорь Низовцев показал Ставеру красную карточку за агрессивное поведение.

«Ставер ударил в область головы. Мы послушали его, он сказал, что лицо, подающее мячи, провоцировало его. Он сказал: “Мы проиграли, я не сдержался”. То, что совершил Ставер, — дисциплинарное нарушение. Если бы он совершил это за пределами поля, это могло быть и уголовное нарушение. Дисквалификация — три матча», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».