Лисакович устроил пьяный дебош в расположении молодежной сборной Беларуси

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13 октября после выездного матча отбора молодежного Евро-2025 против сборной Португалии (1:6) Лисакович в компании партнеров по команде распивал алкогольные напитки, после чего отправился на прогулку по португальскому городу Барселуш. 21-летний футболист вел себя агрессивно и приставал к людям, после чего упал на асфальт и сильно ударился головой.

Полузащитнику белорусской молодежки потребовалась госпитализация. При этом Лисакович не попал в заявку на следующий матч сборной против Хорватии (0:2).

Сообщается, что в махачкалинском «Динамо» к Лисаковичу могут быть применены дисциплинарные санкции. Белорусская федерация футбола (БФФ) пока никак не прокомментировала этот инцидент.

Молодежная сборная Беларуси после семи туров занимает предпоследнее место в группе G, имея в своем активе лишь три очка. Белорусская молодежка смогла отобрать очки у Греции (1:1) и дважды — у Андорры (0:0, 1:1).