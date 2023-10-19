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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Лисакович устроил пьяный дебош в расположении молодежной сборной Беларуси

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Руслан Лисакович во время игры за молодежную сборную Беларуси устроил пьяный дебош. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Источник: https://vk.com/fcdmx

13 октября после выездного матча отбора молодежного Евро-2025 против сборной Португалии (1:6) Лисакович в компании партнеров по команде распивал алкогольные напитки, после чего отправился на прогулку по португальскому городу Барселуш. 21-летний футболист вел себя агрессивно и приставал к людям, после чего упал на асфальт и сильно ударился головой.

Полузащитнику белорусской молодежки потребовалась госпитализация. При этом Лисакович не попал в заявку на следующий матч сборной против Хорватии (0:2).

Сообщается, что в махачкалинском «Динамо» к Лисаковичу могут быть применены дисциплинарные санкции. Белорусская федерация футбола (БФФ) пока никак не прокомментировала этот инцидент.

Молодежная сборная Беларуси после семи туров занимает предпоследнее место в группе G, имея в своем активе лишь три очка. Белорусская молодежка смогла отобрать очки у Греции (1:1) и дважды — у Андорры (0:0, 1:1).

Руслан Лисакович является младшим братом нападающего казанского «Рубина» и сборной Беларуси Виталия Лисаковича.

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