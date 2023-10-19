Лисакович устроил пьяный дебош в расположении молодежной сборной Беларуси
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Руслан Лисакович во время игры за молодежную сборную Беларуси устроил пьяный дебош. Об этом сообщает «Чемпионат».
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Руслан Лисакович во время игры за молодежную сборную Беларуси устроил пьяный дебош. Об этом сообщает «Чемпионат».
13 октября после выездного матча отбора молодежного Евро-2025 против сборной Португалии (1:6) Лисакович в компании партнеров по команде распивал алкогольные напитки, после чего отправился на прогулку по португальскому городу Барселуш. 21-летний футболист вел себя агрессивно и приставал к людям, после чего упал на асфальт и сильно ударился головой.
Полузащитнику белорусской молодежки потребовалась госпитализация. При этом Лисакович не попал в заявку на следующий матч сборной против Хорватии (0:2).
Сообщается, что в махачкалинском «Динамо» к Лисаковичу могут быть применены дисциплинарные санкции. Белорусская федерация футбола (БФФ) пока никак не прокомментировала этот инцидент.
Молодежная сборная Беларуси после семи туров занимает предпоследнее место в группе G, имея в своем активе лишь три очка. Белорусская молодежка смогла отобрать очки у Греции (1:1) и дважды — у Андорры (0:0, 1:1).
Руслан Лисакович является младшим братом нападающего казанского «Рубина» и сборной Беларуси Виталия Лисаковича.