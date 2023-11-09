Тренер «Акрона» дисквалифицирован на 3 матча за оскорбления судьи

«КДК рассмотрел удаление главного тренера “Акрона” Евгения Калешина за нецензурную брань в адрес судьи. Калешин принял участие в заседании, он принес извинения за поведение, признал свою ошибку. Он сказал, что обязательно свяжется с судьей и принесет ему извинения. За оскорбительное поведение с использованием нецензурной брани Калешин дисквалифицирован на три матча Кубка России», — приводит РИА Новости слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.