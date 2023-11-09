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16:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Акрона» дисквалифицирован на 3 матча за оскорбления судьи

Евгений Калешин по решению КДК пропустит три матча Кубка России.

АкронПервая лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

2 ноября «Акрон» проиграл астраханскому «Волгарю» со счетом 0:1 в матче шестого раунда Пути регионов Кубка России.

«КДК рассмотрел удаление главного тренера “Акрона” Евгения Калешина за нецензурную брань в адрес судьи. Калешин принял участие в заседании, он принес извинения за поведение, признал свою ошибку. Он сказал, что обязательно свяжется с судьей и принесет ему извинения. За оскорбительное поведение с использованием нецензурной брани Калешин дисквалифицирован на три матча Кубка России», — приводит РИА Новости слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Клуб из Тольятти завершил свои выступления в Кубке России. В Первой лиге «Акрон» лидирует в турнирной таблице после 17 туров, опережая на одно очко «Тюмень», на два — «Химки» и махачкалинское «Динамо».

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